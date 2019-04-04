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Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица

Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines мог разбиться из-за повреждения датчика угла атаки посторонним предметом во время взлета, например, при столкновении с птицей. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на два источника в авиационной отрасли, знакомых с ходом расследования. Повреждение датчика привело к срабатыванию системы предотвращения срывов (MCAS), которая заставляла нос самолета опускаться вниз, что в итоге привело к крушению лайнера 10 марта.

Предварительные результаты расследования могут быть опубликованы авиационными властями Эфиопии сегодня. Накануне WSJ со ссылкой на источники сообщала, что пилоты Ethiopian Airlines пытались следовать аварийным рекомендациям Boeing, но им так и не удалось установить контроль над самолетом. Первоначально они отключили MCAS и попытались стабилизировать самолет вручную, но в итоге решили использовать для этого электрические приборы. Их включение вновь запустило работу автоматической системы, которая продолжила опускать нос самолета.

Ошибочные сигналы датчика угла атаки могли стать причиной крушения и Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в Индонезии 29 октября. Накануне Bloomberg сообщал, что датчик перед полетом ремонтировался в центре технического обслуживания самолетов XTRA Aerospace Inc. во Флориде. За день до катастрофы он был установлен на пассажирский самолет.

В двух катастрофах Boeing 737 Max погибли 346 человек. 3 апреля производитель лайнеров заявил об успешном тестировании

обновленного программного обеспечения для предотвращения сбоев в работе автоматизированной системы управления полетом. Гендиректор Boeing Деннис Мюленбург присоединился к испытательному полету, во время которого экипаж проверял различные сценарии. «Обновление программного обеспечения работало так, как задумано, и пилоты благополучно приземлились», приводит Reuters сообщение компании.