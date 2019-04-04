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Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица

Ведомости
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Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines мог разбиться из-за повреждения датчика угла атаки посторонним предметом во время взлета, например, при столкновении с птицей. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на два источника в авиационной отрасли, знакомых с ходом расследования. Повреждение датчика привело к срабатыванию системы предотвращения срывов (MCAS), которая заставляла нос самолета опускаться вниз, что в итоге привело к крушению лайнера 10 марта.

Предварительные результаты расследования могут быть опубликованы авиационными властями Эфиопии сегодня. Накануне WSJ со ссылкой на источники сообщала, что пилоты Ethiopian Airlines пытались следовать аварийным рекомендациям Boeing, но им так и не удалось установить контроль над самолетом. Первоначально они отключили MCAS и попытались стабилизировать самолет вручную, но в итоге решили использовать для этого электрические приборы. Их включение вновь запустило работу автоматической системы, которая продолжила опускать нос самолета.

Ошибочные сигналы датчика угла атаки могли стать причиной крушения и Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в Индонезии 29 октября. Накануне Bloomberg сообщал, что датчик перед полетом ремонтировался в центре технического обслуживания самолетов XTRA Aerospace Inc. во Флориде. За день до катастрофы он был установлен на пассажирский самолет.

В двух катастрофах Boeing 737 Max погибли 346 человек. 3 апреля производитель лайнеров заявил об успешном тестировании

обновленного программного обеспечения для предотвращения сбоев в работе автоматизированной системы управления полетом. Гендиректор Boeing Деннис Мюленбург присоединился к испытательному полету, во время которого экипаж проверял различные сценарии. «Обновление программного обеспечения работало так, как задумано, и пилоты благополучно приземлились», приводит Reuters сообщение компании.

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Политика
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РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл

Ведомости
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Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию. В списке — 120 объектов недвижимости, включая дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы. Эскизы фасадов этих домов Маркелов нарисовал сам. Генпрокуратуру также заинтересовали 16 автомобилей бывшего чиновника, часы Patek Philippe и наличные в разных валютах. Сам бывший чиновник в письме изданию заявляет, что вся недвижимость из списка Генпрокуратуры принадлежит не ему, а вдове его отца Татьяне Маркеловой. Именно она вкладывала свои средства в стройки в Марий Эл. Маркелов утверждает в письме в редакцию, чью подлинность подтвердил газете его адвокат Игорь Трунов, что на объектах недвижимости не зарабатывал и просил родственницу строить храмы и социальные объекты.

Татьяна Марклова, по данным СПАРК, является владельцем нескольких производств стройматериалов и инвестиционных компаний, чьи адреса совпадают с адресами дворцов в центре столицы республики Марий Эл. Чистые активы этих компаний совокупно составляют порядка 1,7 млрд руб.

По данным источника газеты в Генпрокуратуре, все объекты из списка ведомство требует передать в госсобственность.

В апреле 2017 г. президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Маркелова. Бывшего главу республики задержали и этапировали в Москву. Следствие считает, что Маркелов через доверенное лицо получил от учредителя ОАО «Акашеская» более 235 млн руб. за покровительство и в обмен на обещание господдержки. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса («Получение взятки»). Впоследствии ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном обороте оружия.

Маркелов обвинения отрицал и назвал свое преследование политическим.

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Экономика
Новости

Правительство поддержит законопроект о благоустройстве садоводств за счет регионов

Ведомости
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Белый дом поддерживает поправки к закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», позволяющие местным и региональным властям участвовать в финансировании и строительстве коммунальных сетей для нужд граждан. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в аппарате правительства. Вступившая в силу с 1 января ст. 26 этого закона сейчас ограничивает возможность поддержки местными властями инфраструктурных проектов, касающихся снабжения садоводств топливом и электричеством.

Правительство поддержит законопроект, если он будет доработан к первому чтению, уточнил собеседник. Ряд норм потребует поправок к закону о местном самоуправлении, также нужно определить механизм финансирования строительства инфраструктуры и форму собственности на ее объекты. Предполагается предусмотреть возможность финансирования за госсчет тех объектов, право собственности на которые принадлежит юрлицам.

В сельской местности фиксируется дефицит коммунальных сетей. По данным Росстата, в 20% малых населенных пунктов, до 1000 человек, нет водопроводов, более чем у 30% есть проблемы с энергоснабжением, а у 38% домохозяйств сельской местности туалет находится в отдельной постройке во дворе.

Региональные и муниципальные власти подтверждают нехватку полномочий для развития инфраструктуры садоводств и огородничеств. Об этом, в частности, заявили в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области. «С электричеством решаем потихоньку, с остальным есть проблема. Мало сетей и мало денег на их строительство», — приводит издание слова замдиректора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Алексея Метелькова. Парламенты Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, а также Алтайского края заявили о поддержке инициативы. Дата рассмотрения документа в первом чтении Госдумой пока не назначена.

Политика
Новости

ЦИК Украины подсчитал 100% протоколов на выборах президента

Ведомости
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Украинский ЦИК представил на своем сайте итоги подсчета 100% протоколов на выборах президента. Больше всех набрал телеведущий Владимир Зеленский, у него 30,24% голосов избирателей. Второе место занимает действующий президент Украины Петр Порошенко с 15,95% голосов, а третье – лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, получившая 13,4% голосов избирателей. Таким образом, во втором туре примут участие Зеленский и Порошенко.

Ранее ЦИК Украины уже официально объявил о том, что выборы президента пройдут в два тура. После обработки 60% протоколов избирательной комиссии стало очевидно, что ни один из кандидатов не сможет набрать большинства голосов избирателей, говорила председатель украинского ЦИКа Татьяна Слипачук.

Кремль не будет поздравлять с выходом во второй тур ни одного из кандидатов, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российские власти хотели бы видеть президентом Украины того, кто будет стремиться к поэтапному решению проблемы на юго-востоке страны.

Выборы президента на Украине прошли в воскресенье, 31 марта. Явка составила почти 63,5%. В них участововали 39 кандидатов. Второй тур выборов на Украине пройдет 21 апреля 2019 г. После распада СССР только один президент Украины смог остаться у власти два срока подряд – это Леонид Кучма, который был лидером страны с 1994 по 2005 гг.

Как проходило голосование на выборах президента Украины

Бизнес
Новости

Венесуэла рассчитывает на помощь России в предотвращении энергетических «диверсий»

Ведомости
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Правительство Венесуэлы стремится защитить энергосистему страны от «диверсий» и рассчитывает в этом на помощь России. Об этом заявил отраслевой вице-президент, министр планирования Венесуэлы Рикардо Менендес, прилетевший в Москву на заседание совместной комиссии высокого уровня двух стран, сообщает национальное издание Globovision.

«В рабочих повестках уже изложены вопросы, связанные с этим, они уже прорабатывались, они являются частью того, что мы хотели бы подписать», — сказал он журналистам. Менендес подчеркнул опыт России в защите общих энергосистем, и указал, что первоочередной проблемой, требующей решения в венесуэльской энергетике, является «саботаж».

7-8 марта в Венесуэле прекратилась подача электричества в 21 из 25 штатов. Президент страны Николас Мадуро возложил ответственность за случившееся на США. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о кибератаке, инициированной американцами, на автоматическую систему контроля ГЭС. В Госдепе отвергли обвинения. В конце марта Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военнослужащих сил спецназначения, а также специалистов по кибербезопасности. В США их приезд был воспринят как проявление «безрассудной эскалации».

Менендес также подтвердил, что вопрос о переносе офиса нефтяной компании PDVSA из столицы Португалии в Москву в настоящее время прорабатывается, передает ТАСС. Он не уточнил сроки возможного переноса. Ранее о проекте заявляла исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Новости

Карлос Гон арестован в четвертый раз

Ведомости
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Бывший председатель совета директоров Nissan и гендиректор альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в четвертый раз арестован прокуратурой Японии по делу о злоупотреблении доверием, сообщает NHK. Это произошло меньше, чем через месяц после его освобождения 6 марта под залог почти в $9 млн. До этого он провел в тюрьме 108 дней. Повторный арест выпущенного под залог подследственного – редкий случай для японской прокуратуры, отмечает телеканал.

«Мой арест сегодня утром является возмутительным», - приводит Reuters заявление Гона, присланное его представителем из США по электронной почте. Бывший топ-менеджер рассматривает произошедшее как очередную попытку «некоторых людей в Nissan» заставить его замолчать, введя в заблуждение прокуратуру. «Зачем меня арестовывать, кроме как попытаться сломить меня? Я не буду сломлен. Я невиновен в необоснованных обвинениях», - настаивает Гон.

Бывший топ-менеджер задержан в связи с новыми обвинениями. Прокуратуру заинтересовали выплаты из резервных фондов Renault-Nissan более $34 млн в течение семи лет, вплоть до 2018 г., дилерскому центру в Омане, в тот период, когда компанией руководил Гон, отмечает телеканал. Утверждается, что часть этих денег пошла, якобы, на оплату яхты Гона. Его защита заявила, что выплаты были обоснованы его подчиненными и представляли собой законное вознаграждение за многолетнее сотрудничество с центром, а покупка яхты не имеет ничего общего с Nissan.

Об оманских платежах стало известно 1 апреля. По данным Reuters, информацию о подозрительных платежах передал французской прокуратуре автоконцерн Renault по итогам внутреннего расследования, начатого после ареста Гона в Японии. Следствие подозревает, что значительная часть переведенных в Оман средств впоследствии оказалась на счетах ливанской компании, подконтрольной сообщникам Гона.

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Технологии
Новости

Миллионы записей пользователей Facebook попали в открытый доступ

Ведомости
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Данные пользователей Facebook оказались доступны на других платформах и в облачном хранилище Amazon, сообщила компания UpGuard, занимающаяся кибербезопасностью. В открытый доступ попали более 540 млн записей пользователей соцсети с комментариями, лайками, названиями учетных записей, они были обнаружены на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva. Bloomberg отмечает, что доступ к базе был закрыт после того, как журналисты предупредили Facebook о проблеме.

Данные еще 22 000 пользователей Facebook, включая имена, пароли, адреса электронной почты, были доступны в уже не существующем приложении At the Pool. UpGuard уточняет, что не знает, как долго они хранились в приложении, поскольку база была закрыта, пока компания изучала ее. Все эти данные находились в облачном хранилище Amazon.

«Общественность еще не понимает, что системные администраторы и разработчики, люди, которые должны быть хранителями этих данных, либо рисковые, либо ленивые, либо хитрят», – прокомментировал ситуацию директор по исследованиям рисков в сети UpGuard Крис Викери. UpGuard отмечает, что направила письмо в Cultura Colectiva, At the Pool и Amazon еще в начале года, однако Facebook связался с Amazon лишь 3 апреля. После этого утечка была устранена. Две другие компании на запрос не откликнулись.

Facebook неоднократно сталкивался с утечками данных своих пользователей. Компанию также критиковали за то, что ее политика безопасности позволяла пользователям вмешиваться в выборы. В марте 2018 г. The Guardian и The New York Times в своих публикациях обвинили Facebook в утечке данных 50 млн пользователей: фирма Cambridge Analytica получила их с помощью теста в Facebook, а затем использовала в ходе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Позже выяснилось, что утечка могла затронуть более 80 млн пользователей Facebook. Основателя Facebook Марка Цукерберга привлекали в качестве свидетеля по делу о возможном российском вмешательстве в выборы в США в 2016 г.

Политика
Новости

Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на киевском «Олимпийском»

Ведомости
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Актер Владимир Зеленский, набравший в первом туре украинских выборов президента больше всех голосов, согласился на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, предложив в качестве площадки стадион «Олимпийский» в Киеве. Видеообращение к Порошенко Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.

Он также выдвинул действующему президенту несколько условий: дебаты должны пройти «перед народом Украины», все каналы будут иметь право транслировать их в прямом эфире, а все журналисты – право присутствовать. Кроме того, потребовал Зеленский, каждый из кандидатов должен «обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

Также актер подчеркнул, что Порошенко должен публично объявить, что у него будут дебаты «не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским».

На то, чтобы принять решение, Зеленский дал Порошенко 24 часа. В Facebook предвыборной кампании актера запущен таймер, который отсчитывает это время.

Пресс-служба «Олимпийского» после заявления Зеленского выпустила сообщение, в котором подчеркнула, что предложение о дебатах – это инициатива самого кандидата в президенты: оно не обсуждалось с руководством «Олимпийского» и не согласовывалось с графиком проведения мероприятий на стадионе. «Попутно заявляем, что НСК "Олимпийский" является аполитичным государственным предприятием и не принимает никакого участия в избирательной кампании любого из кандидатов в президенты Украины», – констатировала пресс-служба (цитата по «Интерфаксу»).

Вместимость киевского «Олимпийского», согласно данным на его сайте, – чуть более 70 000 человек.

31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. Во второй тур прошли Зеленский и Порошенко. По итогам обработки 99,99% протоколов первый набрал 30,24% голосов, второй – 15,95%. В день выборов Порошенко выразил мнение, что перед вторым туром необходимо провести предвыборные дебаты.

Политика
Новости

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Ведомости
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Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

Ранее Голикова говорила, что россиянки стали позже рожать первого ребенка: если в 2000 г. 60% всех родившихся детей рожали женщины до 25 лет, то в 2017 г. – лишь 45%. При этом возможности государства обеспечить естественный рост населения за счет стимулирования рождаемости ограничены, поскольку число женщин репродуктивного возраста снижается и не превышает 35 млн человек, отмечала она.

Ведущая программы предположила, что стимулировать женщин к рождению может в том числе возможность получения материнского капитала после рождения первенца: «Первое, что приходит в голову, – давать деньги, тот самый материнский капитал, на первого ребенка». «Не буду скрывать, такие варианты тоже обсуждаются», – ответила Голикова. Вице-премьер добавила, что это «очень большие финансовые вложения» для государства, но ему в любом случае придется стимулировать рождаемость, чтобы «сохранить российскую нацию».

Российская семья может получить материнский капитал за второго рожденного или усыновленного ребенка с 2007 г. Его размер не менялся с 2015 г., до конца 2019 г. он составляет 453 000 руб., а с 2020 г. сумма вырастет до 470 240 руб. Средства материнского капитала семьи могут использовать для улучшения жилищных условий. В феврале президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил при рождении третьего и последующих детей давать семьям 450 000 руб. из федерального бюджета для погашения ипотечного кредита. Путин предложил ввести эту меру «задним числом» – уже с 1 января 2019 г.

Политика
Новости

В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины

Ведомости
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Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает «Интерфакс».

Он отметил, что за 2018 г. доходы бюджета Крыма составили 54,8 млрд руб. Это почти в 2,5 раза больше по сравнению с теми показателями, которые были тогда, когда полуостров входил в состав Украины, подчеркнул депутат. По его словам, даже в самые лучшие времена до присоединения к России бюджет Крыма составлял 22 млрд руб. по курсу 2014 г. Таким образом, подсчитал он, недополученная крымчанами прибыль составляла ежегодно 30 млрд руб. в течение 23 лет.

Парламентарий предложил добавить к этому «ежегодно выплачиваемые Россией Киеву $100 млн "арендной платы" Черноморского флота в Севастополе». Также, считает он, надо подсчитать недополученные доходы за простой сотен гектаров земли на Южном берегу Крыма, зданий санаториев, экологический ущерб, потери от энергетической, водной, продуктовой, транспортной и информационной блокад. Отдельно, добавил Козенко, надо добавить «вклады крымчан, которые прихватили, сбегая с полуострова, украинские банки».

По его словам, группе также надо оценить «моральный ущерб за годы нахождения крымчан в украинской оккупации». Он привел в пример ущемление прав русскоязычного населения, которому «в своем время подвергались жители полуострова».

В марте на заседании Совета Госдумы и Госсовета Крыма, приуроченном к пятилетию присоединения полуострова к России, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать потери, которые Крым понес за то время, пока находился в ее составе. В том же месяце в Госдуме была создана рабочая группа по оценке ущерба Крыму от Украины.

Экономика
Новости

Росстат прокомментировал данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Ведомости
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Результаты исследования условий жизни населения в России нужно рассматривать комплексно, их корректная интерпретация должна включать в себя сравнение результатов прошлых лет, заявили в Росстате после просьбы Кремля разъяснить данные о том, что у трети россиян не хватает денег на покупку обуви.

Ведомство отмечает, что по сравнению с 2016 г. ситуация в 2018 г. по нескольким важнейшим показателям – возможность оплачивать жизненно важные лекарства, покупать одежду по мере износа, употреблять фрукты – улучшилась. Число семей, которые с трудом могут свести концы с концами, уменьшилось с 17,4 до 14,6%, а число семей, у всех членов которых есть возможность ежегодно покупать две пары подходящей по сезону обуви, выросло с 50,3 до 63,8%.

«Комплексное наблюдение условий жизни населения является одним из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в РФ. Его методика создавалась совместно с лучшими экспертами страны и в сотрудничестве с Высшей школой экономики», – пишет Росстат. Ведомство начиная с 2011 г. провело четыре раунда исследований. Следующий планируется провести в 2020 г.

Ранее Росстат представил статистику финансового положения семей в России за 2018 г. В частности, по данным ведомства, у 35,4% российских семей не хватает средств на покупку каждому члену семьи подходящей по сезону обуви. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эти данные и попросил Росстат разъяснить результаты исследования.

Финансы
Новости

Греф купил облигации Сбербанка на 50 млн рублей

Ведомости
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Президент Сбербанка Герман Греф купил 50 000 биржевых облигаций банка на 50 млн руб., которые тот разместил 29 марта, говорится в материалах раскрытия.

Зампред правления Сбербанка Олег Ганеев приобрел рублевые облигации банка на 30 млн руб., а также привилегированные акции на 29,97 млн руб. В результате, по данным кредитной организации, размер его доли в уставном капитале Сбербанка вырос с 0,00051 до 0,0012%.

Общий объем размещенного выпуска составил 4 млрд руб. Срок погашения облигаций – через два года, 26 марта 2021 г. Купоны выплачиваются дважды в год исходя из ставки 8,2% годовых.

Греф не впервые покупает облигации Сбербанка. В октябре 2017 г. он купил бумаги на 60 млн руб. из выпуска биржевых облигаций с купоном 8% годовых, а в декабре 2018 г. – бонды на 100 млн руб. со ставкой 8,45% годовых.

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