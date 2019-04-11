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Верховный суд Чечни отменил решение о списании 9 мрлд рублей долгов населения за газ

Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, сообщает «РИА Новости».

Президент России Владимир Путин в курсе решения Верховного суда Чечни, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, но отказался это комментировать.

В январе суд в Грозном по требованию прокуратуры обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность населения за газ. Сумма долга составила 9,353 млрд руб., она была сформирована в период с начала 2007 г. до конца сентября 2015 г. включительно. Региональная прокуратура сочла, что задолженность населения за газ была «нереальной к взысканию» и не была списана в результате незаконного бездействия компании.

«Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловал решение суда. Позже Генпрокуратура назвала необоснованным обращение зампрокурора Чечни в суд с требованием о списании долгов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разговоры о списании 9 млрд руб. долгов за газ, «которые якобы простили населению Чечни», беспочвенны. По его словам, «Газпром межрегионгаз Грозный» на протяжении долгого времени не вел четкого учета реальных потребителей, а договоры в большинстве случаев составлялись без ведома населения.