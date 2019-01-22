«Газпром» оспаривает списание 9,3 млрд рублей долга населения Чечни

Статья опубликована в № 4738 от 23.01.2019 под заголовком: Из Чечни выплаты нет

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Кроме республики в топ-5 регионов-неплательщиков входят Дагестан, Кабардино-Балкария, Краснодарский край и Ингушетия Евгений Разумный / Ведомости

Прокуратура России назвала необоснованным обращение заместителя прокурора Чеченской республики в Заводской районный суд Грозного, по иску которого было удовлетворено требование о списании долгов населения республики перед «Газпромом». «Размер дебиторской задолженности населения Чеченской республики, в отношении которой принято судебное решение, составляет 9,353 млрд руб.», – говорится в официальном сообщении «Газпром межрегионгаз Грозный». Она была сформирована в период с начала 2007 г. до конца сентября 2015 г. включительно, уточняет компания. Компания подала апелляцию на решение «о возложении на поставщика газа обязанности по списанию в бухгалтерском учете дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности».

Решение о списании большей части долга населения перед «Газпромом» районный суд Грозного принял в конце декабря 2018 г. В мотивировочной части иска предложение о списании 9,3 млрд руб. обосновывалось тем, что взыскать эту сумму не представляется возможным, а «социальную напряженность» факт наличия задолженности создает.