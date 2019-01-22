«Газпром» оспаривает списание 9,3 млрд рублей долга населения Чечни
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Прокуратура России назвала необоснованным обращение заместителя прокурора Чеченской республики в Заводской районный суд Грозного, по иску которого было удовлетворено требование о списании долгов населения республики перед «Газпромом». «Размер дебиторской задолженности населения Чеченской республики, в отношении которой принято судебное решение, составляет 9,353 млрд руб.», – говорится в официальном сообщении «Газпром межрегионгаз Грозный». Она была сформирована в период с начала 2007 г. до конца сентября 2015 г. включительно, уточняет компания. Компания подала апелляцию на решение «о возложении на поставщика газа обязанности по списанию в бухгалтерском учете дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности».
Решение о списании большей части долга населения перед «Газпромом» районный суд Грозного принял в конце декабря 2018 г. В мотивировочной части иска предложение о списании 9,3 млрд руб. обосновывалось тем, что взыскать эту сумму не представляется возможным, а «социальную напряженность» факт наличия задолженности создает.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}