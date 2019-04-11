Новости
Бизнес
Новости

Кадыров напомнил о практике прощения долгов после решения суда Чечни по газу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Верховный суд Чечни постановил отменить списание 9 млрд руб. долгов населения за газ и принял новое решение, которое «призвано навести полный порядок в данном вопросе», написал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. Он также отметил, что во всем мире существует практика прощения долгов в силу различных обстоятельств или за давностью лет.

Россия простила многим государствам старые долги, напомнил Кадыров. Он добавил, что «этот жест доброй воли» всеми воспринимается положительно. «Чечня и ее народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу», – написал глава республики. По его словам, это было бы справедливо.

Кадыров также выразил надежду, что «Газпром межрегионгаз Грозный» проведет инвентаризацию и определит не подлежащие по закону взысканию долги. Еще он призвал выяснить, каким образом и по каким параметрам определялась сумма задолженности.

В январе Заводской районный суд Грозного по требованию региональной прокуратуры обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность населения за газ. Ведомство назвало ее «нереальной к взысканию». Позже Генпрокуратура заявила, что обращение прокуратуры Чечни в суд с таким требованием было необоснованным.

«Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловал решение районного суда. 11 апреля Верховный суд Чечни его отменил.

Политика
Новости

Биатлонист Шипулин подал документы для участия в праймериз «Единой России»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин подал документы для участия в праймериз «Единой России» на довыборы в Госдуму, сообщается на сайте Свердловского отделения партии. Окончательное решение о регистрации участника примет региональный оргкомитет. Сроки рассмотрения документов от желающих участвовать в предварительном голосовании составят пять рабочих дней.

В декабре прошлого года Шипулин объявил о завершении своей спортивной карьеры. Он завоевал золото в эстафете на олимпиаде в Сочи и стал бронзовым призером Олимпиады-2010 в той же дисциплине. Шесть раз он становился призером чемпионатов мира – получил три серебра и три бронзы, а также стал чемпионом мира в эстафете в 2017 г.

Зимой 2019 г. губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал на своей странице в Instagram несколько совместных снимков со спортсменом. «Антон передает всем привет, он полон сил, энергии и планов. Скоро обо всем сам расскажет!» – написал тогда Куйвашев.

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Экс-советника Обамы обвинили в даче ложных показаний о работе на Украину

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американские власти обвинили юриста и экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Грегори Крейга в даче ложных показаний по поводу его работы на Украину, сообщает минюст США.

Ведомство отмечает, что Крейг скрыл существенную информацию о своей деятельности в интересах Украины. Ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в $250 000.

Дело в отношении Крейга было заведено в рамках расследования, начатого офисом спецпрокурора Роберта Мюллера. The New York Times пишет, что оно связано с работой Крейга, которую он выполнял в 2012 г. в интересах экс-президента Украины Виктора Януковича по заказу Пола Манафорта, бывшего начальника предвыборного штаба президента США Дональда Трампа.

В марте суд приговорил Манафорта в общей сложности к 7,5 года тюрьмы. Его признали виновным в незаконном иностранном лоббировании, давлении на свидетелей и финансовых махинациях.

Бизнес
Новости

«АвтоВАЗ» заявил о временном прекращении поставок Lada в ЕС

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«АвтоВАЗ» принял решение о временной приостановке поставок автомобилей Lada в страны Европейского союза в связи с ужесточением экологических норм, передает РБК со ссылкой на официального представителя группы. В будущем представитель «АвтоВАЗа» не исключил возобновления поставок машин серий Lada в Европу.

В 2017 г. «АвтоВАЗ» произвел всего более 441 000 автомобилей. Компания поставила на экспорт 25 000 готовых автомобилей и комплектов разобранных серий, из них в страны СНГ было поставлено более 15 000 штук. В страны Евросоюза отправилось более 6700 автомобилей, в страны дальнего зарубежья – 2800 штук. Данных по отгрузке за 2018 г. нет.

На экспортных рынках конечные покупатели приобрели 23 900 готовых автомобилей Lada, включая те, что были произведены из разобранных серий. В странах СНГ АвтоВАЗ продал более 15 000 автомобилей Lada; в странах Европы – 5700 штук; в странах дальнего зарубежья – более 2900 автомобилей. В 2017 г. на экспорт отгружено более 10 600 комплектов разобранных серий Lada, в Казахстан – почти 10 500 штук, в Египет – 144 автомобиля.

На экспортных рынках сейчас действуют четыре дилерских центра «АвтоВАЗа»: по одному в Иордании и Литве и два в Белоруссии.

Как выглядит новая Lada Granta

Политика
Новости

Белоруссия заявила о необходимости временно закрыть нефтепровод из России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко заявил, что транспортировку по некоторым участкам нефтепровода «Дружба» придется ограничить или временно остановить для ремонта, передает белорусское государственное агентство «БелТА». По этому нефтепроводу Россия поставляет топливо в Польшу, Германию, Венгрию и другие западные страны.

Петришенко отметил, что нефтепровод необходимо было закрыть на ремонтные работы еще полтора года назад. Однако было принято решение не подводить российских партнеров и проводить ремонт в процессе функционирования трубопровода. Сейчас, по словам вице-премьера Белоруссии, это невозможно «в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики».

Главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго рассказал «Интерфаксу» о планах провести капитальный ремонт пяти участков нефтепровода. Он подчеркнул, что компания предпримет максимум усилий для предотвращения остановки транзита и выполнит обязательства по транзиту 50 млн т нефти в 2019 г.

«Транснефть» в течение последних нескольких лет проводила диагностику двух веток нефтепровода «Дружба» и признала их состояние удовлетворительным, сказал агентству представитель компании Игорь Демин. Он добавил, что в случае необходимости «Транснефть» готова помочь в ликвидации выявленных дефектов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в России «обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки». Он напомнил, что год назад специалисты доложили об аварийном состоянии нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, идущих через Белоруссию, но они решили их не закрывать, потому что это могло нанести ущерб России. Лукашенко поручил поставить нефтепроводы на ремонт, если это необходимо.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль с пониманием относится к эмоциональным репликам Лукашенко, но является сторонником более подходящей для союзнических отношений тональности дискуссии. При этом Песков затруднился прокомментировать высказывание белорусского президента о перекрытии нефтепровода.

Бизнес
Новости

Крупнейшие золотодобывающие компании согласовали слияние

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Акционеры золотодобывающей компании США Newmont Mining поддержали слияние с канадской Goldcorp, сообщает Reuters. Это две крупнейшие золотодобывающие компании мира. Сумма сделки оценивается в $10 млрд. Новая компания получит название Newmont Goldcorp и станет самым большим золотодобытчиком в мире с объемом производства 6–7 млн унций золота в год на ближайшие 10 лет, а сама сделка – крупнейшей за всю историю отрасли.

В новой объединенной структуре акционеры Newmont получат около 65%, а владельцы Goldcorp – 35%. Ранее сделку одобрили и акционеры Goldcorp. В обмен на поддержку слияния Newmont Mining пообещала своим акционерам специальные дивиденды в размере $0,88 на акцию, их выплатят в мае 2019 г.

Ранее Newmont Mining договорилась о создании совместного предприятия со своим конкурентом – канадской Barrick Gold, чей прогноз по добыче золота на 2019 г. – 5,1–5,6 млн унций (данные Reuters). СП создается для совместных проектов в США. В 2018 г. компании вместе добыли в штате Невада более 4 млн унций золота, а их совокупные запасы там составляют 48 млн унций, писал WSJ. Barrick будет принадлежать 61,5%-ная доля в совместном предприятии, и она будет его основным оператором. По оценкам сторон, эта сделка позволит им сэкономить $5 млрд в течение 20 лет.

Barrick Gold также делал Newmont Mining предложение о слиянии, однако акционеры последней его отклонили.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Forbes назвал основателя Uniqlo самым богатым японцем

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Основатель сети магазинов одежды Uniqlo Тадаси Янаи возглавил список богатейших японцев в 2019 г., сместив на второе место лидировавшего два года подряд основателя SoftBank Масаеси Сона, сообщает Forbes.

Янаи и его семье принадлежит 44% акций Fast Retailing, материнской компании Uniqlo. За год он увеличил свое состояние на $5,6 млрд – до $24,9 млрд. Несмотря на рост акций SoftBank, состояние Сона увеличилось на $2,1 млрд и составило $24 млрд.

Forbes отмечает, что состояние 31 из 50 богатейших японцев уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Журнал оценил их суммарное состояние в $178 млрд против $186 млрд годом ранее.

Первый магазин Uniqlo был открыт в 1984 г. в Японии. Сейчас у компании более 3200 магазинов по всему миру. В России сеть появилась в 2010 г.: в настоящее время в стране 35 магазинов японского бренда – в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Стиль жизни
Новости

Умер совладелец «ВСМПО-Ависмы» Владислав Тетюхин

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший президент и совладелец корпорации «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин скончался 11 апреля после тяжелой болезни, сообщает пресс-служба Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра. Этот центр был создан Тетюхиным.

Тетюхин родился в 1932 г. в Москве. После окончания института работал на Верхнесалдинском металлообрабатывающем заводе в Свердловской области. В 1992 г. стал его гендиректором и акционером, а позже преобразовал в корпорацию «ВСМПО-Ависма» и руководил компанией до 2008 г. В последние годы Тетюхин являлся членом совета директоров и советником гендиректора компании.

Под руководством Тетюхина «ВСМПО-Ависма» сумела выйти из кризиса, в котором оказалась в конце 80-х – начале 90-х гг. Сегодня компания называет себя крупнейшим в мире производителем титана, ее продукция поставляется в 50 стран. «ВСМПО-Ависма» поставляет титан многим авиастроительным компаниям, в том числе Boeing и Airbus.

В ноябре 2006 г. Тетюхин продал более 30% акций «Рособоронэкспорту» (входит в «Ростех»), в 2012 г. – еще более 3%. В результате его доля снизилась до 0,37%, по данным «СПАРК-Интерфакса». Полученные от сделок средства Тетюхин вложил в создание Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, который специализируется на протезировании суставов. Строительство медцентра обошлось в 4,3 млрд руб., Тетюхин вложил в него 3,3 млрд руб.

В 2012 г. Тетюхин вошел в список 200 богатейших бизнесменов России по версии российского Forbes. Журнал оценил его состояние в $650 млн и поместил на 153-ю строчку рейтинга.

Бизнес
Новости

Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей», сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли и близких к топ-менеджменту кредитной организации. По словам двух собеседников агентства, банк не планирует оставаться конечным собственником и рассчитывает перепродать этот актив третьей стороне. Потенциального покупателя источники агентства не называют. Сбербанк отказался от комментария для Reuters, «О’кей» на запрос не ответил.

Сбербанк не планирует приобретение ритейлера «О’кей» в собственных интересах, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.

В августе 2018 г. «О’кей» подписал соглашение о долговом финансировании со Сбербанком на 12 млрд руб., отмечает агентство.

В процессе смены собственников сейчас находится и сеть гипермаркетов «Лента». 1 апреля мажоритарные акционеры сети TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) договорились продать свои доли (суммарно 41,91%) «Севергрупп» Алексея Мордашова. Оба пакета акций обойдутся «Севергрупп» в $728,9 млн. Группа также выставит оферту миноритарным акционерам ритейлера: они смогут продать свои расписки на акции «Ленты» по цене $3,6 за штуку или акции по $18 за бумагу. Вся компания оценена в $1,75 млрд.

Год назад основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий продал ВТБ принадлежавшие ему 29,1% акций сети за 138 млрд руб. Позже банк перепродал 11,82% Marathon Group Александра Винокурова. Стоимость сделки ВТБ и Marathon Group не раскрывалась.

Бизнес
Новости

Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов. Об этом он сообщил в своем ежегодном письме акционерам, которое готовит с момента IPO в 1997 г.

Безос объяснил это развитием компании, по мере которого возрастает и цена ее неудачных экспериментов. В то же время без них невозможно двигаться вперед и совершить прорыв, уверен бизнесмен. Бизнесмен привел в пример два проекта Amazon, которые появились примерно в одно время: смартфон Fire и умная колонка Echo. Однако первый, по его словам, оказался «провалом». В результате в 2015 г. компания прекратила выпуск смартфона, потратив на его разработку $170 млн.

«Мы не могли с уверенностью предвидеть, как эти проекты в конечном итоге будут выглядеть, не говоря уже о том, будут ли они успешными», – признался он. При этом позже компания сумела воспользоваться накопленным опытом для развития успешных продуктов – Echo с поддержкой голосового Alexa, подчеркнул Безос.

В своем письме Безос также призвал конкурентов Amazon увеличить минимальную заработную плату до $15 в час. Бизнесмен назвал это своего рода соревнованием, которое в конечном итоге принесет пользу всем участникам рынка.

По итогам 2018 г. Amazon зафиксировала чистую прибыль в $10,1 млрд. За 12-месячный период, завершившийся 31 декабря 2018 г., указанный показатель составил $20,14 в расчете на акцию. Выручка компании достигла $232,9 млрд.

Политика
Новости

Путин потребовал остановить рост тарифов на вывоз мусора

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин на совещании с правительством в четверг поручил не допускать роста тарифов на вывоз мусора для населения при реформировании системы обращения с бытовыми отходами («мусорная реформа»). Об этом журналистам по окончании совещания сказал министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин: «Самые главные поручения были очень простые: тариф для населения расти не должен, тот уровень, которого мы сегодня достигли, должен остаться».

При этом в ряде регионов тарифы уже завышены, признал министр: «А есть территории, где региональная власть решила вообще его (тариф) сильно не поднимать – подняли на 10%, и у регионального оператора нет сегодня инвестиционной составляющей. И как он будет строить те мощности, которые ему нужны для сортировки и дальнейшей переработки мусора, большой вопрос». По словам Кобылкина, эти вопросы также обсуждались на совещании с президентом. С такими ситуациями будет разбираться специальная рабочая группа, которую возглавляет вице-премьер Алексей Гордеев, сказал Кобылкин. По его словам, идут разбирательства и с завышенными тарифами; министерство рассчитывает на их снижение после введения сортировки мусора: «С завышенными тарифами мы разбираемся, безусловно. У нас впереди еще сортировка мусора, которая, по идее, должна этот тариф снижать. Так должно произойти».

Кроме того, на совещании Путин поручил не увеличивать нагрузку на региональных операторов, отвечающих за вывоз бытовых отходов, добавил Кобылкин: «Мы это прекрасно понимаем: все, что мы будем вменять регоператору сегодня в обязанность, может лечь на тариф. Этого делать нельзя, президент на это обратил внимание».

«Мусорная реформа» в России началась 1 января 2019 г. Большинство регионов с ней справляется, считает Кобылкин. К 2024 г. в России должно быть построено 200 заводов по уничтожению мусора, рассказал министр: «В большей степени они должны быть российского производства, и на это нам президент сегодня указал». «У нас стоит задача к 2024 г. обеспечить импортозависмость не более чем на 20%», – добавил министр промышленности Денис Мантуров, который наряду с Кобылкиным будет отвечать за строительство заводов. По словам Мантурова, большая часть оборудования, необходимого как для мусоросжигания, так и для мусоросортировки, разработано после запуска программы импортозамещения в России.

Митинги в Подмосковье против мусора

Политика
Новости

Министерство просвещения напомнило о правилах посещения школы для непривитых детей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минпросвещения предложило запретить детям, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и непривитым, ходить в школу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья. Как отмечается в письме, которое цитирует агентство, право на образование таким образом ущемлено не будет: детей переведут на дистанционное или домашнее обучение.

Позже Минпросвещения решило дать дополнительные комментарии по этому письму. В министерстве утверждают, что лишь разъясняли давно существующий порядок, а не запрещали невакцинированным детям посещать школу: «Указанные в письме разъяснения – действующие нормативные рамки, призванные еще раз обозначить необходимые меры для создания безопасной образовательный среды».

В начале апреля стало известно, что Министерство здравоохранения России готовит поправки в законодательство о блокировке интернет-ресурсов, которые позволят закрывать для просмотра информацию с призывами к отказу от прививок, и ввести ответственность за распространение такой информации в сети. Роспотребнадзор поддержал эту инициативу. Ранее ведомство разъясняло, что родители вправе отказаться от вакцинации при условии дополнительного обследования ребенка на инфекционные заболевания.

В январе 2019 г. Всемирная организация здравоохранения впервые включила отказ от вакцин в ежегодный список угроз человечеству. По данным ВОЗ на середину прошлого года, в мире вакцинировано не более 85% людей, около 1,5 млн смертей можно было бы предотвращать в случае своевременного введения вакцин.

Читать ещё
Preloader more
Фото