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Кадыров напомнил о практике прощения долгов после решения суда Чечни по газу

Верховный суд Чечни постановил отменить списание 9 млрд руб. долгов населения за газ и принял новое решение, которое «призвано навести полный порядок в данном вопросе», написал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. Он также отметил, что во всем мире существует практика прощения долгов в силу различных обстоятельств или за давностью лет.

Россия простила многим государствам старые долги, напомнил Кадыров. Он добавил, что «этот жест доброй воли» всеми воспринимается положительно. «Чечня и ее народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу», – написал глава республики. По его словам, это было бы справедливо.

Кадыров также выразил надежду, что «Газпром межрегионгаз Грозный» проведет инвентаризацию и определит не подлежащие по закону взысканию долги. Еще он призвал выяснить, каким образом и по каким параметрам определялась сумма задолженности.

В январе Заводской районный суд Грозного по требованию региональной прокуратуры обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность населения за газ. Ведомство назвало ее «нереальной к взысканию». Позже Генпрокуратура заявила, что обращение прокуратуры Чечни в суд с таким требованием было необоснованным.

«Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловал решение районного суда. 11 апреля Верховный суд Чечни его отменил.