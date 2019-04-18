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Бизнес
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Более трети проверенной Росалкоголем водки оказалось поддельной

Ведомости
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Почти треть водки, проверенной в 2018 г. Росалкогольрегулированием, оказалась поддельной, говорится в материалах ведомства. В общей сложности за это время служба проверила 118 000 декалитров (дал) водки, из них 36 300 дал (30,8%) оказались контрафактом. Ведомство также проверило более 1,1 млн дал этилового спирта и алкогольной продукции. Из этого объема 524 000 дал (47,5%) алкогольной продукции оказались поддельными.

В 2018 г. служба при поддержке правоохранительных органов провела почти 6000 проверок и выявила около 6200 различных нарушений. В прошлом году по решению судов было уничтожено более 14,2 млн л нелегальной алкогольной продукции, что в 1,7 раза больше, чем в 2017 г. (8,6 млн л).

Помимо этого в 2018 г. силовые структуры арестовали и изъяли более 1000 единиц оборудования со 186 объектов нелегального производства. Число изъятых автомобилей, перевозивших контрафактный спирт и алкоголь, в 2018 г. увеличилось до 237 единиц со 179 единиц годом ранее.

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Политика
Новости

Россия в рейтинге свободы прессы оказалась между Бангладешем и Венесуэлой

Ведомости
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Россия опустилась на одну строчку и заняла 149 место из 180 в рейтинге свободы прессы 2019 г., который ежегодно составляет правозащитная организация «Репортеры без границ». В своем докладе «Репортеры без границ» отмечают, что снижение рейтинга России связано с арестами, обысками и драконовскими законами, которые усилили давление властей на независимые медиа и интернет. Ближайшими соседями России по рейтингу оказались Венесуэла (148 место) и Бангладеш (150 место).

В рейтинге 2019 г. уже третий год подряд первое место занимает Норвегия. За ней следует Финляндия, которой удалось подняться на 2 строчки. Третье место у Швеции, опустившейся на одну строчку.

Позиции США в рейтинге ухудшились: страна опустилась на три строчки до 48 места из-за «более нетерпимой атмосферы, которая возникла на фоне высказываний Дональда Трампа».

16 апреля российская Госдума приняла в третьем чтении закон о суверенном интернете, который вступит в силу с ноября. Согласно закону, все операторы обязаны будут установить на своих сетях «технические средства противодействия угрозам», которые им предоставит Роскомнадзор. Благодаря этим средствам Роскомнадзор сможет определять правила маршрутизации трафика российских операторов.

Новый закон от 18 марта об оскорблении власти дает определение информации, которая выражает явное неуважение к обществу, государству, госсимволам, Конституции. Тем, кто опубликует такую информацию, Роскомнадзор даст сутки на ее удаление и заблокирует эти ресурс в случае не выполнения требований.

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Политика
Новости

Конституционный суд запретил арест имущества свидетеля после вступления приговора в силу

Ведомости
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Конституционный суд признал не соответствующими Основному закону страны положения Уголовно-процессуального кодекса (УПК), позволяющие сохранять арест имущества свидетеля после вступления приговора в силу. Постановление суда опубликовано в четверг.

Поводом для проверки спорных норм стала жалоба жительницы Волгограда Ирины Янмаевой. Ее имущество арестовали в рамках расследования уголовного дела о хищении средств пайщиков жилищно-строительного кооператива, хотя она проходила лишь свидетелем по делу. В приговоре не были изложены обстоятельства, подтверждающие, что имущество было получено в результате совершения преступления. Янмаева считает такой подход нарушающим ее конституционные права.

В своем решении Конституционный суд отметил, что действующее правовое регулирование не решает вопрос о правовых основаниях использования имущества таких лиц, что позволяет делать вывод о необоснованности ареста. Суд обязан мотивировать доказанность оснований для конфискации имущества. Поэтому арест на имущество не может быть сохранен после вступления приговора в законную силу. В противном случае это означает несоразмерное и необоснованное умаление права собственности и ограничение права на судебную защиту. Дело Ирины Янмаевой оправлено на пересмотр.

Финансы
Новости

Карты «Мир» начали принимать в Турции

Ведомости
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Один из крупнейших банков Турции Is Bank начал обслуживать карты платежной системы «Мир», говорится в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК). Россияне уже совершили по ним 50 операций. К началу туристического сезона карты «Мир» будут приниматься более чем в 10 000 интернет-магазинов, а также более чем в 40 000 торговых точек и в 6500 банкоматах Is Bank, имеющего крупнейшую эквайринговую сеть в Турции, уточняется в сообщении.

Картой «Мир» россияне смогут оплачивать в том числе авиабилеты, проживание в отелях, покупки в магазинах. В любом банкомате Is Bank туристы смогут снять наличные.

Помимо Турции карты «Мир» сейчас принимаются в Армении, Киргизии, Белоруссии и Казахстане. До конца 2019 г. планируется обеспечить прием карт «Мир» в Узбекистане. Турция является для россиян одним из популярных туристических направлений. В прошлом году россияне совершили свыше 5,8 млн поездок в эту страну, отмечает НСПК. На сегодняшний день российские банки выпустили более 56 млн платежных карт «Мир». Чистая прибыль НСПК (оператора национальной системы «Мир») в 2018 г. выросла на 43% и составила 4,7 млрд руб., выручка увеличилась на 50% до 11,6 млрд руб. Выручка «Мира» за год выросла почти в 5 раз – с 545 млн до 2,4 млрд руб. (банки платят «Миру» за обработку операций, использование товарного знака).

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Правительство подтвердило факт обращения группы ГАЗ за финансовой помощью

Ведомости
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Правительство подтвердило факт обращения группы ГАЗ, находящейся под санкциями США, за дополнительной господдержкой, рассказал представитель вице-премьера Дмитрия Козака, передает «Интерфакс». «Обращение компании в правительство подтверждаем, целесообразность дополнительной поддержки прорабатывается, однако никаких решений не принято», – цитирует представителя чиновника агентство.

В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки, сообщил «Коммерсантъ». В письме говорится о том, что без этих средств ГАЗ видит риск дефолта.

В 2018 г. из-за санкций группа была вынуждена увеличить кредитный портфель на 20,7 млрд руб. (до 73,6 млрд руб.), а оборотный капитал – на 24,7 млрд руб. На увеличение оборотного капитала концерн потратил все собственные средства, включая полученную прибыль. По итогам года отрицательный денежный поток группы составил 11,3 млрд руб. Во втором полугодии 2019 г. есть риски снижения производства на 40% из-за действия санкций. Это вместе с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель, отмечается в письме.

Администратором субсидий, которые просит ГАЗ, выступает Минпромторг. Министерство не ответило на запрос газеты.

Политика
Новости

Главный редактор «Росбалта» объяснил обыски в редакции публикацией об Усманове

Ведомости
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Обыски в редакции «Росбалта» связаны с уголовным делом по факту публикации информации, порочащей миллиардера Алишера Усманова, рассказал радиостанции «Говорит Москва» главный редактор издания Николай Ульянов.

Дело было заведено в декабре прошлого года. О какой информации идет речь, Ульянов не уточнил. По его словам, из постановления не очень понятно, в отношении кого заведено дело. В нем упоминается еще одно СМИ, название которого Ульянов раньше не слышал и называть не стал. «Тут понять, мы основные фигуранты этого дела или мы как-то немножко сбоку, я пока не могу», – сказал он.

В свою очередь адвокат «Росбалта» Дмитрий Фирсов сообщил ТАСС, что дело возбуждено по ст. 128.1 УК (клевета).

Утром в четверг, 18 апреля, сотрудники МВД провели обыск в московском офисе издания «Росбалт».

Выбор редактора
Политика
Новости

Песков рассказал о «секретном» визите в Москву советника Трампа

Ведомости
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У советника президента США Фионы Хилл, посетившей Москву, состоялась встреча в администрации президента России, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Были встречи в администрации, да», – подтвердил он. На уточняющий вопрос Песков ответил, что Хилл встречалась с Юрием Ушаковым, помощником Путина по внешнеполитическим вопросам. По словам Пескова, обсуждались «вопросы двухсторонних отношений». Тема подготовки новой встречи Путина и Трампа при этом не затрагивалась, сказал представитель Кремля.

Фиона Хилл является советником Дональда Трампа и директором по вопросам России и Евразии Совета по национальной безопасности США. До поста в администрации американского президента Хилл работала научным сотрудником в вашингтонском Институте Брукингса. Она также является автором биографической книги «Путин: оперативник в Кремле».

О «секретном визите» делегации Белого дома, которую возглавляла Хилл, 18 апреля сообщил «Коммерсантъ». Официально стороны об этом визите не заявляли. По данным издания, Хилл встретилась с представителями российского Совбеза и МИДа, и это не первый «секретный» визит Хилл в качестве советника президента США в Москву.

Финансы
Новости

АСВ впервые раскрыло размер застрахованных вкладов малого бизнеса

Ведомости
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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) впервые раскрыло размер застрахованных вкладов малого бизнеса. По состоянию на 1 марта 2019 г. малые предприниматели разметили в банках – участниках системы страхования 2,6 млн вкладов (без учета счетов с нулевыми остатками) на общую сумму 3,11 трлн руб. Страховая ответственность АСВ по данным вкладам составляет 0,75 трлн руб. При этом остатки на 89% счетов малых предприятий не превышают 1,4 млн руб., говорится в материалах Агентства.

У индивидуальных предпринимателей на 1 марта в банках – участниках системы страхования открыто 2,8 млн счетов на общую сумму 0,57 трлн руб. Страховая ответственность АСВ по этим вкладам составляет 0,33 трлн руб. Остатки на 97% счетов ИП также не превышают сумму 1,4 млн руб.

С 1 января 2019 г. вступили в силу поправки к закону о страховании вкладов в российских банках. По ним средства юридических лиц, которые попадают под определение малого бизнеса и занесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, также подлежат страховой защите. А с 1 января 2014 г. страхованию подлежат и средства индивидуальных предпринимателей, размещенные на счетах в банках – участниках системы страхования. Размер страхового возмещения для вкладчика – малого предприятия такой же, как и для физлиц: система страхования возмещает вкладчику 100% суммы всех застрахованных обязательств банка, но не более 1,4 млн руб. в совокупности.

В январе – марте 2019 г. в отношении 5 банков ( «Еврокапитал-альянс», Камчаткомагропромбанк, Радиотехбанк, Роскомснаббанк, РТС-банк) наступили страховые случаи. В них было открыто 2700 вкладов малых предприятий. Страховая ответственность АСВ составила 500 млн руб. На 15 апреля АСВ выплатило малому бизнесу 460 млн руб., что составляет 92% страховой ответственности Агентства по таким вкладам в этих банках. По данным АСВ, сейчас идут выплаты вкладчикам банков «Иваново», «Аспект» «Тройка-Д банк». Совокупная сумма возмещений вкладчикам этих банков предварительно оценивается АСВ в 382 млн руб.

Финансы
Новости

ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам

Ведомости
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ЦБ не исключает повышения нормативов обязательного резервирования для вкладов в иностранной валюте. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на конференции «Казначейство 2019», передает агентство «Прайм».

Эта мера позволит простимулировать девалютизацию банковского сектора, отметила Юдаева. На сегодняшний день тренд на девалютизацию депозитов приостановился: доля вкладов населения в иностранной валюте в общем объеме вкладов в I квартале выросла с 20,3% до 21,5%. Прирост средств на счетах клиентов составил около $11 млрд, из которых $5,8 млрд приходится на юрлица, $5,5 млрд – на физлица.

«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.

В августе прошлого года ЦБ повысил нормативы резервов по валютным вкладам на один процентный пункт. Банки должны отчислять в Фонд обязательного резервирования 7% привлеченной от населения иностранной валюты и 8% от размещенных средств компаний-нерезидентов.

Технологии
Новости

Социальная сеть Pinterest планирует привлечь в ходе IPO $1,4 млрд

Ведомости
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Социальная сеть Pinterest установила ценовой диапазон для первичного публичного размещения своих обыкновенных акций, говорится в сообщении компании. Торги начнутся 18 апреля на Нью-Йоркской фондовой бирже (разница с Москвой – 7 часов). Pinterest надеется продать 75 млн бумаг по $19 за акцию. Таким образом, в ходе IPO компания может привлечь более $1,4 млрд, а общая стоимость Pinterest может достигнуть $12,7 млрд.

Андеррайтерами IPO выступят Goldman Sachs & Co. Llc., J.P. Morgan и Allen & Co. Llc. Они могут приобрести еще 11,25 млн акций Pinterest.

Чистый убыток Pinterest по итогам 2018 г. сократился почти до $63 млн по сравнению со $130 млн в 2017 г. Выручка компании в прошлом году выросла до $755,9 млн с $472,9 млн, говорится в отчетности компании.

Социальная сеть Pinterest работает с визуальным контентом: позволяет пользователям добавлять в закладки понравившиеся картинки, создавать из них тематические коллекции и обмениваться ими с другими пользователями. Ежемесячная аудитория сети составляет 265 млн активных пользователей. Компания была создана в начале 2009 г. Ее основатель – бывший сотрудник Google Бен Зильберман. По данным Crunchbase, за годы существования Pinterest сумел привлечь $1,5 млрд средств инвесторов.

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Бизнес
Новости

Руководитель Газпромбанка продал акции «Газпрома» через три дня после покупки

Ведомости
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Председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов продал свой пакет акций «Газпрома», снизив свою долю до нуля, говорится в сообщении газового монополиста.

Акимов был миноритарным акционером всего несколько дней: с 4 по 8 апреля ему принадлежало около 4 млн, или 0,017666%, акций компании. По подсчетам «Интерфакса», топ-менеджер мог потратить на покупку акций (исходя из их средней стоимости 4–5 апреля) 661 млн руб. За продажу такого же пакета 8 апреля он мог получить 671,2 млн руб., то есть на сделке 7,3 млн руб.

Акимов – член совета директоров «Газпрома» с 2011 г. Монополия является одним из акционеров Газпромбанка. Согласно информации ЦБ, ей принадлежит в банке 4,5% акций.

Акимов – не единственный член совета директоров «Газпрома», который является миноритарным акционером монополии. Например, председателю правления компании Алексею Миллеру принадлежит 0,00095828% акций, министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву – 0,001012524%, а руководителю аппарата «Газпрома» Михаилу Середе – 0,00023233%.

Бизнес
Новости

X5 Retail Group сообщила о росте выручки в I квартале

Ведомости
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Чистая розничная выручка X5 Retail Group выросла на 15,3% в годовом выражении по итогам I квартала 2019 г. – до 404,1 млрд руб., сообщила компания.

Из трех ее торговых сетей выручка выросла у двух – у «Пятерочки» и «Перекрестка». Выручка «Пятерочки» выросла на 16,3% до 315,3 млрд руб. У «Перекрестка» – на 20,3% до 66,5 млрд руб.

Выручка «Карусели» снизилась на 1,4% до 21,9 млрд руб. Среди причин этого компания называет передачу двух магазинов сети под управление «Перекрестка» и закрытие одного гипермаркета, что привело к сокращению торговой площади «Карусели» на 12 5000 кв. м с начала года.

Кроме того, X5 для повышения эффективности закрыла в I квартале 85 магазинов «Пятерочка», семь супермаркетов «Перекресток» и 55 магазинов «Экспресс», сказано в сообщении компании.

У «Пятерочки» и «Перекрестка» число покупателей в I квартале увеличилось на 15,7% и 20,7% соответственно. Средний чек в этих магазинах составил 366,4 руб. (+1,5%) и 558,3 руб. (+0,4%). Число покупателей у «Карусели» снизилось на 5,6%, а средний чек вырос на 5,3% до 824,3 руб.

X5 Retail Group – крупнейший ритейлер в России. Под ее управлением находятся почти 15 000 магазинов сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

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