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Более трети проверенной Росалкоголем водки оказалось поддельной

Почти треть водки, проверенной в 2018 г. Росалкогольрегулированием, оказалась поддельной, говорится в материалах ведомства. В общей сложности за это время служба проверила 118 000 декалитров (дал) водки, из них 36 300 дал (30,8%) оказались контрафактом. Ведомство также проверило более 1,1 млн дал этилового спирта и алкогольной продукции. Из этого объема 524 000 дал (47,5%) алкогольной продукции оказались поддельными.

В 2018 г. служба при поддержке правоохранительных органов провела почти 6000 проверок и выявила около 6200 различных нарушений. В прошлом году по решению судов было уничтожено более 14,2 млн л нелегальной алкогольной продукции, что в 1,7 раза больше, чем в 2017 г. (8,6 млн л).

Помимо этого в 2018 г. силовые структуры арестовали и изъяли более 1000 единиц оборудования со 186 объектов нелегального производства. Число изъятых автомобилей, перевозивших контрафактный спирт и алкоголь, в 2018 г. увеличилось до 237 единиц со 179 единиц годом ранее.