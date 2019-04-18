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«Связной» из-за сбоя продавал iPhone за 6000 рублей

Интернет-магазин «Связной» в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам – например, iPhone 8 с объемом памяти 64 Гб можно было заказать примерно за 6000 руб., архивные телефоны – от 49 руб., обнаружил корреспондент «РИА Новости». Агентство отмечает, что скриншоты с сайта интернет-магазина есть в распоряжении агентства.

Представитель компании пояснил агентству, что появление таких цен было связано со сбоем программного обеспечения. «Происходила плановая замена программного обеспечения. В процессе произошел сбой, в результате которого на сайте в течение 15 минут отображались некорректные цены», – уточнил собеседник.

Заказать смартфоны по сниженной цене успели 854 человека, все они получат свои устройства, добавил он. Покупатели, заказавшие телефоны, снятые с производства, получат современные устройства по цене, которая была на момент заказа.

Смартфоны iPhone, одни из самых популярных в России устройств, стоят значительно дороже. Цена iPhone 8 с объемом памяти 64 Гб на сайте Apple составляет 52 871 руб., iPhone 7 с памятью 32 ГБ – 39 651 руб.