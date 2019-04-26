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Бизнес
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ФАС разрешила объединить «Дикси» и «Красное и белое»

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое», сообщает «РИА Новости». В результате объединения сетей будет образован третий по обороту российский ритейлер.

Предприниматели Игорь Кесаев и Сергей Кациев, являющиеся бенефициарами группы «Дикси» и компании «Альбион-2002» (алкогольные магазины «Бристоль»), а также Сергей Студенников, бенефициар сети алкомаркетов «Красное&Белое», в январе объявили о намерении объединить компании в единый розничный бизнес. В объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву будет принадлежать 51%, Студенникову – 49%.

«Дикси» и «Красное и белое» после слияния планируют сохранить бренды торговых сетей. В данный момент под брендами трех компаний в России работает более 13 000 магазинов. По оценке аналитического агентства InfoLine, совокупный оборот этих трех сетей превышает 600 млрд руб.

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Бизнес
Новости

Судоверфь «Звезда» начала переход на российскую сталь

Ведомости
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Судоверфь «Звезда» начала переход с зарубежной стали на российскую. Об этом сообщил ее гендиректор Сергей Целуйко, передает ТАСС.

«Переговоры ведутся, мы закупаем сталь российского производства», – сказал он, отметив, что ведутся соответствующие работы и что осталось решить вопросы по доставке стали. Подробностей он не привел.

В феврале источники «Ведомостей» рассказывали о встрече вице-премьера Дмитрия Козака с металлургами, РЖД и представителями «Звезды», которая прошла в конце 2018 г. Темой обсуждения стала возможность поставки российской судовой стали для «Звезды».

Сталь судоверфи поставляют по контрактам из Южной Кореи. Переход на российскую сталь связан, в частности, с желанием снизить геополитические риски, говорил один из источников «Ведомостей». Собеседники «Ведомостей» также сообщали, что рассматривается возможность закупать сталь на «Амурстали» или Магнитогорском металлургическом комбинате.

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Технологии
Новости

Чистая прибыль Amazon достигла исторического максимума

Ведомости
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Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам I квартала 2019 г. выросла более чем в два раза в годовом выражении и достигла максимума по итогам четвертого квартала подряд – $3,561 млрд, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила $7,09 против $3,27 по итогам аналогичного периода 2018 г. Выручка выросла на 17% до $59,7 млрд. По итогам II квартала Amazon ожидает роста выручки на 13–20% в годовом выражении – до $59,5–63,5 млрд. Также компания прогнозирует, что операционная прибыль будет в диапазоне от $2,6 млрд до $3,6 млрд по сравнению с $3 млрд во II квартале прошлого года.

Amazon – один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Рыночная стоимость компании – около $936 млрд. Основатель компании Джефф Безос – самый богатый человек на планете. Ему принадлежит 16% акций Amazon, но скоро его доля сократится: в рамках соглашения о разводе Безос отдаст своей бывшей жене Маккензи 4% акций компании.

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Финансы
Новости

ВЭБ.РФ сможет привлекать бюджетные депозиты на срок до пяти лет

Ведомости
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Минфин получил возможность размещать средства федерального бюджета на депозиты в госкорпорации ВЭБ.РФ на срок до пяти лет, сообщает РБК со ссылкой на документ и источники в аппарате правительства. Соответствующее постановление было принято правительством 22 апреля.

В материале поясняется, что ранее возможные сроки размещения депозитов не уточнялись, но обычно они размещались на один финансовый год с возможностью пролонгации. Теперь срок составит не более пяти лет. Одновременно закрепляется норма о ежегодной уплате госкорпорацией процентов от размещения средств бюджета, а не в конце срока действия депозита.

«ВЭБ.РФ ориентирован на реализацию масштабных долгосрочных проектов. Увеличение предельных сроков размещения средств федерального бюджета на депозиты ВЭБ.РФ направлено на диверсификацию источников фондирования», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе госкорпорации, комментируя информацию о продлении сроков размещения депозитов.

Стиль жизни
Новости

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Ведомости
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В возрасте 91 года умерла актриса Элина Быстрицкая, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Малого театра, в котором Быстрицкая работала с 1958 г.

В последние годы она тяжело болела, отметил он. По его словам, время и место прощания будут известны позже.

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 г. в Киеве. В 1948 г. она поступила на актерский факультет в Киевский институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого (Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого) и окончила его в 1953 г. До 1958 г. Быстрицкая была актрисой Вильнюсского русского драматического театра и Московского драматического театра им. А. С. Пушкина, после чего поступила в труппу Малого театра. Также в 1998 г. работала в Московском драматическом театре им. М. Ермоловой.

Быстрицкая также снималась в кино. Первая ее роль — в фильме «В мирные дни» Владимира Брауна (1950 г.). Известность ей принесла роль Аксиньи в картине Сергея Герасимова «Тихий дон» (1958 г.). В 1978 г. получила звание народной артистки СССР.

Политика
Новости

Путин утвердил критерии оценки работы губернаторов

Ведомости
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Президент Владимир Путин утвердил порядок оценки эффективности работы руководителей регионов России и региональных органов исполнительной власти. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В приложении к документу перечислены 15 критериев для оценки работы губернаторов. К таким критериям относятся уровень доверия к власти (в том числе и к президенту страны), количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе, численность работающих в сфере малого и среднего предпринимательства, производительность труда в несырьевых отраслях экономики, уровень реальной среднемесячной зарплаты, объем инвестиций в основной капитал, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни жителей региона, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья, доля городов с благоприятной городской средой, качество окружающей среды, уровень образования и доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог.

В указе отмечается, что администрация президента каждый год до 1 марта будет представлять президенту доклад о показателях эффективности работы руководителей регионов. 

Политика
Новости

Полиция Шри-Ланки сообщила о гибели координатора терактов

Ведомости
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Боевик Захран Хашим, который был координатором серии взрывов в католических церквях и отелях Шри-Ланки в пасхальное воскресенье, погиб и больше не представляет угрозы, сообщает полиция страны. По мнению местных властей, этот человек может быть связан с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

«Лидер группировки "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", который координировал взрывы на Шри-Ланке, погиб в гостинице Shangri-La», – говорится в сообщении. Правоохранители не уточняют, как наступила смерть, но ранее власти говорили, что один из террористов покончил с собой в этом отеле, чтобы избежать ареста.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия взрывов. По обновленным данным, теракты унесли жизни 250–260 человек. Как заявил президент страны Майтрипала Сирисена, на территории островного государства действуют порядка 130–140 членов «Исламского государства», власти занимаются поисками этих преступников.

После случившегося секретарь министерства обороны Шри-Ланки Хемасири Фернандо ушел в отставку, как и начальник полиции Пуджитха Джаясундару. 

«Я приму меры против всех чиновников, которые не справились со своими обязанностями», – заявил президент страны Майтрипала Сирисена. Он пообещал, что на острове начнется полная реорганизация служб безопасности. Лидер страны отметил, что разделяет ответственность за произошедшее. Ранее местные СМИ сообщали, что накануне взрывов власти Индии предупреждали спецслужбы Шри-Ланки об угрозе терактов, но те не смогли предотвратить трагедию.

Политика
Новости

Ким Чен Ын уехал из Владивостока на бронепоезде

Ведомости
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Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил визит в Россию и на бронепоезде покинул железнодорожный вокзал Владивостока, направляясь на родину, передает «Интерфакс». Для проводов северокорейского лидера на вокзале усилили меры безопасности. На привокзальной площади его встречала рота почетного караула, а военный оркестр сыграл гимны России и КНДР, а также «Катюшу».

Ранее лидер КНДР встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и полтора часа общался с ним в ресторане «Лесная заимка» в пригороде Владивостока, куда много лет назад приезжал и отец Ким Чен Ына, бывший северокорейский лидер Ким Чен Ир. Губернатора и его почетного гостя угостили мясом медведя, кабана, косули и изюбрятиной, лидер КНДР оценил дичь по достоинству. «Ему понравилось – всего по чуть-чуть попробовал», – сказал «РИА Новости» представитель ресторана. Также гостей из Северной Кореи познакомили с блюдами русской кухни: блинами, салатами, соленьями и ухой.

Кожемяко по итогам встречи рассказал, что российская сторона предлагает КНДР облегчить получение туристических виз в Северную Корею для россиян. В частности, есть вероятность перевести оформление документов в электронный вид.

Накануне во Владивостоке российский президент Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры, в ходе которых обсудили установление мира на Корейском полуострове. Также лидеры двух стран поднимали вопросы строительства новых линий электропередачи, газопровода и нефтепровода из России в Северную Корею. Совместных заявлений или подписания документов по итогам переговоров не последовало, но Ким Чен Ын пригласил Путина позже приехать в КНДР.

Визит Ким Чен Ына был сокращен, он отбыл в Пхеньян на несколько часов раньше запланированного срока, поэтому часть культурной программы лидер КНДР пропустил. 

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Финансы
Новости

Центробанк отозвал лицензию у Холдинвестбанка

Ведомости
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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Холдинвестбанка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ. На 1 апреля организация занимала 421-е место в российской банковской системе.

Причинами такого решения ЦБ стало неисполнение банком законов, регулирующих банковскую деятельность, нарушение правил в области противодействия отмыванию доходов, сомнительные транзитные операции и «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов. В сообщении указывается, что за последний год регулятор неоднократно применял к банку различные меры воздействия, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

По информации Banki.ru, Холдинвестбанк почти не привлекал депозитов физлиц и специализировался преимущественно на обслуживании бизнеса акционеров. Его ключевыми бенефициарами являются совладелец транспортной группы «Гема» Александр Геллер и Галина Корниенко.

В середине марта стало известно, что основатель холдинга «Гема» Александр Геллер объявлен в международный розыск по делу о хищении 850 млн руб. у ГУП «Московский метрополитен». По версии следствия, хищение было совершено в период с апреля по июль 2015 г. самим Геллером, гендиректором ООО «Авто селл» (входившим в холдинг «Гема») Гюлей Коган, а также их подельниками. Деньги предназначались для оплаты рекламных площадей, предоставленных метро, подчеркивал СКР.

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Технологии
Новости

Минпромторг оценил создание российского оборудования для 5G в 28 млрд рублей

Ведомости
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Создание российского оборудования и программного обеспечения для сетей 5G и IoT может обойтись государству в 28 млрд руб.: 16 млрд предполагается выделить из федерального бюджета и 12 млрд – из внебюджетных источников. Такие параметры содержатся в разработанном Минпромторгом проекте целевой программы «Развитие производства промышленной продукции сетей пятого поколения и интернета вещей в РФ на 2019–2024 гг.». Об этом пишет РБК со ссылкой на копию документа, подлинность которой подтвердили источники. В министерстве заявили, что программа «находится в проработке», и отказались обсуждать ее детали.

В качестве участников программы в проекте указаны «Ростех», Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») и компании, продукция которых входит в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства – его ведет Минпромторг. В их числе «Полигон», «РДП.РУ» и «Элтекс». Один из близких к министерству собеседников уточнил, что все эти участники одновременно являются главными бенефициарами программы, которые займутся разработкой и производством.

На первом этапе, в 2019–2021 гг., компаниям предстоят исследовательские работы. На втором, в 2022–2024 гг., программа предполагает налаживание производства и организации ее использования на сетях российских и зарубежных сотовых операторов. Речь, в частности, идет о производстве микро- и макробазовых станций для различных диапазонов частот, коммутаторов для различных видов сетей и систем оперативно-розыскных мероприятий, а также модулей 5G и сим-карт новых стандартов (USIM/ISIM). К 2024 г. доля отечественного оборудования в сетях 5G и IoT в России должна составить до 18,7%. Программа предполагает субсидирование закупок оборудования и софта из госбюджета.

Общая прогнозируемая емкость рынка оборудования и ПО для сетей 5G и IoT в России до 2030 г. оценивается более чем в 300 млрд руб. При этом в ходе недавнего разговора с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Максим Акимов оценивал затраты компаний на создание сетей 5G примерно в 650 млрд руб.

Политика
Новости

Путин стал почетным доктором одного из самых престижных вузов Китая

Ведомости
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Президент России Владимир Путин стал почетным доктором университета Цинхуа, одного из самых престижных вузов Китая, который закончил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.

«Большая честь получить звание почетного доктора одного из ведущих вузов Китая, который входит в десятку лучших учебных заведений мира, является образовательным и исследовательским центром без преувеличения глобального масштаба», – поблагодарил Путин ректора вуза Ци Юн, вручившего ему диплом. В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул, что ему особенно «приятно вручать диплом почетного доктора своей альма-матер своему лучшему другу».

Это не первая ученая степень, которую российский президент получает от зарубежного вуза. В 2000 г. Путин стал почетным доктором права Туркменского государственного университета имени Махтумкули и индийского университета им. Джавахарлала Неру, сообщается в материалах сайта Кремля. В 2001 г. Ереванский государственный университет наградил российского президента званием почетного доктора и золотой медалью. В том же году Путин стал доктором и Бакинского славянского университета. В 2018 г. Афинский университет удостоил Путина звания доктора экономических наук.

Пекинский университет Цинхуа, один из девяти элитных вузов Китая, был основан в 1911 г. Согласно данным сайта Цинхуа, в нем учатся более 48 000 студентов и более 2000 аспирантов. Среди выпускников Цинхуа много известных имен: нынешний генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, бывший генсек Ху Цзиньтао, лауреат Нобелевской премии по физике 1957 г. Янг Чжэньнин и другие.

Политика
Новости

Путин призвал создать противовес системе односторонних санкций

Ведомости
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Международное сообщество должно выработать ответ на «рост протекционизма», наиболее опасным проявлением которого являются «нелегитимные, предпринимаемые в обход Совета безопасности ООН односторонние ограничения или, хуже того, торговые войны». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии открытия второго форума «Один пояс – один путь», передает корреспондент «Ведомостей». Противостоять таким вызовам можно только сообща, уверен президент.

Как один из вариантов ответа на «фрагментацию глобального политического, экономического и технологического пространства» Путин привел в пример интеграцию евразийского пространства. При этом он отметил, что ее участники выступают в том числе «за конструктивное и равноправное развитие деловых связей с ЕС», и сказал, что «никакие наши текущие разногласия не могут перечеркнуть нашу общую ответственность за будущее Европы и всей Евразии».

Путин подчеркнул, что страны Евразийского экономического союза, в который помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, стремятся к широкому взаимодействию со всеми заинтересованными странами, в первую очередь с Китаем, который они считают «ключевым единомышленником и естественным партнером в деле комплексного развития континента». При этом союз, по словам Путина, «единодушно поддержал идею сопряжения строительства "Евразэс" и китайского экономического пояса Шелкового пути».

Достигнутые в этой области договоренности успешно реализуются, подчеркнул российский президент, отметив, что союз также настроен на либерализацию экономических связей и с другими партнерами. Он привел в пример соглашение о свободной торговле с Вьетнамом и временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном. Также, по его словам, в высокой степени готовности находятся аналогичные соглашения с Сингапуром и Сербией, идут переговоры с Израилем и Египтом. Активное сотрудничество налажено с шанхайской организацией сотрудничества и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

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