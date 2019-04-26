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ФАС разрешила объединить «Дикси» и «Красное и белое»

Федеральная антимонопольная служба одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое», сообщает «РИА Новости». В результате объединения сетей будет образован третий по обороту российский ритейлер.

Предприниматели Игорь Кесаев и Сергей Кациев, являющиеся бенефициарами группы «Дикси» и компании «Альбион-2002» (алкогольные магазины «Бристоль»), а также Сергей Студенников, бенефициар сети алкомаркетов «Красное&Белое», в январе объявили о намерении объединить компании в единый розничный бизнес. В объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву будет принадлежать 51%, Студенникову – 49%.

«Дикси» и «Красное и белое» после слияния планируют сохранить бренды торговых сетей. В данный момент под брендами трех компаний в России работает более 13 000 магазинов. По оценке аналитического агентства InfoLine, совокупный оборот этих трех сетей превышает 600 млрд руб.