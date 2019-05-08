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Убытки сервиса такси Lyft составили более $1 млрд в первом квартале

Чистый убыток сервиса такси Lyft в первом квартале 2019 г. составил $1,14 млрд, сообщается в отчете компании на ее сайте. Компания указывает, что в 2020 г. убытки удастся значительно сократить.

Основная часть убытков связана с расходами на первичное размещение акций компании. Если исключить эти расходы, то убытки компании составили бы $211,5 млн. Для сравнения, в аналогичный период 2018 г. компания потеряла $234 млн.

При этом сервис почти удвоил оборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $776 млн в январе-марте. Акции Lyft упали во вторник на 3%.

Компания разместила акции на Нью-йоркской бирже в конце марта, но их цена упала примерно до $60 за акцию с первоначальных $72. В результате IPO рыночная капитализация Lyft составила $24,3 млрд с учетом акций и опционов, выделенных сотрудникам. Без них она стоила $20,4 млрд.