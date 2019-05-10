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Минэнерго сообщило о начале погрузки чистой нефти в порту Усть-Луга

Ведомости
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Российскую нефть, полностью отвечающую стандартам качества, начали загружать в танкеры на экспорт в порту Усть-Луга. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, поступившем в редакцию «Ведомостей».

Ведомство отметило, что реализация мер, направленных на улучшение качества нефти в нефтепроводе «Дружба», продолжается.

В апреле белорусская нефтеперерабатывающая компания «Белнефтехим» заявила, что получила по трубопроводу «Дружба» некачественную нефть с высоким содержанием органических хлоридов. «Транснефть» и Минэнерго России признали проблему.

По данным «Транснефти», вброс хлорорганических соединений произошел в результате мошеннической схемы. По делу о загрязнении нефти арестованы четыре человека, им вменяется ч. 4 ст. 215.3 УК (самовольное подключение к нефтепроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов).

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Зеленский в видеообращении призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая

Ведомости
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к Верховной раде, в котором призвал депутатов назначить его инаугурацию на 19 мая. По его словам, это необходимо, чтобы помешать уходящей власти совершать необдуманные кадровые перестановки.

Зеленский потребовал от парламента принять такое решение на ближайшем заседании, подчеркнув, что этого требует народ Украины. «Вы должны прекратить эти политические судороги хромой утки», – добавил политик.

Ранее народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Сугоняко внес в Раду проект постановления о проведении инаугурации 1 июня. Документ был зарегистрирован 10 мая, следует из материалов на сайте украинского парламента.

Это уже пятый проект постановления, касающийся даты инаугурации Зеленского. Мероприятие предлагали провести 19, 20 мая, а также разбить инаугурацию на два этапа (первый провести 19 мая в зале заседаний Рады, а второй – 3 июня на стадионе «Олимпийский»).

Согласно украинскому законодательству, торжественное мероприятие, на котором новоизбранный президент принимает присягу, проводится не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов. Результаты, согласно которым победу одержал Зеленский, были опубликованы 3 мая.

Конфетти и поцелуи. Как штаб Зеленского праздновал победу

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Путин забил десять шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Ведомости
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Президент Владимир Путин забил десять шайб в ворота противника в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду «Легенды хоккея» к победе.

Путин традиционно выступал в качестве нападающего под номером 11. Он открыл счет в первом периоде. Встреча против сборной Ночной хоккейной лиги завершилась со счетом 14:7 в пользу команды, за которую выступает президент.

В прошлом году президент забил пять шайб, и игра завершилась победой «Легенд».

Ночная хоккейная лига – это любительский чемпионат России по хоккею. Она была основана в 2011 г. по инициативе Путина и ветеранов отечественного хоккея.

Путин забросил пять шайб в первом матче после инаугурации

Политика
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Путин в обращении к родным Доренко отметил принципиальную позицию журналиста

Ведомости
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Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста Сергея Доренко, погибшего 9 мая. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Путин давно был знаком с Доренко, ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и принципиальную позицию.

Журналист умер вечером в четверг после ДТП в Москве, ему было 59 лет. Доренко почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле. Причиной смерти, согласно данным экспертизы, стал разрыв аорты. Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Сергей Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва», основанной им в 2014 г. В разные годы он работал на телеканалах ОРТ (сейчас «Первый канал»), НТВ, на испанском CNN. Также журналист вел Telegram-канал «Расстрига».

В 2000 г., когда утонула атомная подлодка «Курск», Доренко в своей программе на ОРТ раскритиковал поведение Путина во время трагедии. После этого журналиста отстранили от эфира.

Каким был Сергей Доренко. Фотографии

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Госсекретарь США во время визита в Россию встретится с Путиным

Ведомости
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Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Россию встретится с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу госдепартамента. Визит Помпео намечен на 12–14 мая.

Как отмечает госдепартамент, стороны намерены обсудить «весь спектр двусторонних и многосторонних проблем».

Ранее российский МИД сообщил, что 14 мая в Сочи состоятся переговоры Помпео и Лаврова. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допускал, что госсекратарь США также может встретиться с Путиным. Однако эту встречу нельзя считать этапом подготовки к новым переговорам президентов России и США, подчеркивал Песков.

Это будет первый визит Помпео в Россию в качестве главы американского внешнеполитического ведомства.

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Технологии
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Netflix купил производителя образовательных телешоу для детей

Ведомости
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Американская компания Netflix приобрела производителя образовательного видеоконтента для детей StoryBots, пишет Bloomberg. По условиям сделки StoryBots будет производить для Netflix оригинальный контент, в том числе детские сериалы и шоу. Детали соглашения не раскрываются.

Как отмечает агентство, решение купить StoryBots связано с тем, что Netflix готовится конкурировать с видеосервисом The Walt Disney Company, запуск которого запланирован на октябрь.

Netflix и раньше сотрудничал со StoryBots: в августе 2016 г. на его видеоплатформе состоялась премьера «Спросите StoryBots» (Ask the StoryBots) – самого популярного шоу, произведенного компанией. Основная часть контента StoryBots ориентирована на детей в возрасте от 3 до 8 лет.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Netflix может столкнуться с нехваткой оригинального контента. На протяжении многих лет стриминговый сервис закупал права на показ фильмов, сериалов и шоу у NBCUniversal, The Walt Disney Company и WarnerMedia, однако сейчас эти компании готовятся к запуску собственных онлайн-платформ и могут отказаться продлевать договоры с Netflix.

Технологии
Новости

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд

Ведомости
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Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Uber продал 180 млн акций стоимостью по $45 каждая. В результате рыночная стоимость компании была оценена в $75,5 млрд.

Как отмечает агентство, размещение акций Uber стало крупнейшим IPO в США с 2014 г. Акции компании начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже с 10 мая.

Компания Uber была создана в 2009 г., ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Сейчас услуги сервиса доступны более чем в 600 городах в 65 странах. Компания получает от работающих на нее таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.

Самые удивительные вещи, которые забывали пассажиры Uber

Бизнес
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Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании мира

Ведомости
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Компания AirHelp, специализирующаяся на защите прав пассажиров авиарейсов, представила рейтинги лучших в мире аэропортов и авиакомпаний. При их составлении учитывались своевременность и качество обслуживания, а также в случае с аэропортами – наличие пунктов питания и магазинов, а при оценке авиакомпаний – скорость обработки претензий.

Первое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии AirHelp занял «Хамад» (Доха, Катар). На втором месте расположился аэропорт Токио, на третьем – афинский международный аэропорт. Худшими признаны нидерландский «Эйндховен», международный аэропорт Кувейта и «Портела» (Лиссабон, Португалия).

В рейтинг лучших аэропортов вошло московское «Шереметьево», занявшее шестое место. Всего в списке 132 аэропорта. Помимо «Шереметьево» в него также попали московское «Домодедово» (92-е место) и екатеринбургский аэропорт «Кольцово» (94-е место).

Среди авиакомпаний первое место заняла Qatar Airways, на втором месте American Airlines, на третьем Aeromexico. В число худших попали Kuwait Airways, easyJet и Thomas Cook Airlines. Всего в списке 72 компании, в том числе российский «Аэрофлот», занявший 32-е место.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Технологии
Новости

Сотрудник Mash задержан во время подготовки материала о крушении SSJ-100

Ведомости
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Правоохранительные органы задержали сотрудника Mash, который проводил журналистское расследование после крушения самолета SSJ-100 в «Шереметьево». Об этом говорится в Telegram-канале Mash. Имя и должность задержанного не называются.

«Наш бравый сотрудник проводил расследование по трагедии в "Шереметьево". Добывал информацию, общался с людьми, готовил кое-что важное. Он должен был встретиться с одним из агентов – тут-то его и задержали», – говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас задержанный сотрудник находится в изоляторе временного содержания, к нему не допускают адвокатов.

По данным «Интерфакса», задержан продюсер Telegram-канала Mash. Как рассказал агентству источник, знакомый с ходом расследования, задержанный подозревается в попытке получить записи переговоров пилотов аварийного самолета при помощи поддельного запроса от имени Генпрокуратуры. По словам источника, возбуждено уголовное дело о подделке документов (ч. 3 ст. 327 УК).

Иксанов подтвердил «Интерфаксу» возбуждение уголовного дела. Однако Mash опровергает информацию о том, что сотрудник издания использовал поддельные документы для получения информации.

Проект Mash включает в себя сайт и сеть новостных сообществ в социальных сетях, он был запущен в марте 2017 г. У Telegram-канала Mash на момент публикации было более 571 000 подписчиков, в группе издания во «В контакте» – более 1,3 млн участников. Также у Mash есть страницы в Instagram, Twitter и на YouTube.

Стиль жизни
Новости

Названа причина смерти Сергея Доренко

Ведомости
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Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты. Об этом сообщает радиостанция со ссылкой на заключении судебно-медицинской экспертизы.

Журналист умер 9 мая после ДТП в Москве, ему было 59 лет. Доренко почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле. Дорожная видеокамера засняла, как его мотоцикл сначала выехал на встречную полосу, а затем упал, не задев другие автомобили. Приехавшие на место врачи не смогли спасти журналиста.

Сергей Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва», основанной им в 2014 г. В разные годы он работал на телеканалах ОРТ (сейчас «Первый канал»), НТВ, на испанском CNN.

Также Доренко вел Telegram-канал под названием «Расстрига», у которого более 137 000 подписчиков.

Каким был Сергей Доренко. Фотографии

Технологии
Новости

Безос представил макет аппарата для высадки на Луну

Ведомости
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Исполнительный директор Amazon Джефф Безос 9 мая представил макет космического аппарата для высадки на Луну, разработанный его ракетной компанией Blue Origin, передает Reuters.

Аппарат получил название Blue Moon, он сможет доставлять на поверхность Луны полезные грузы и технику. В частности, он способен перевозить до четырех небольших роверов. Кроме того, Blue Moon предназначен для запуска спутников на орбиту Луны.

Как отмечает агентство, презентация Безоса последовала вскоре после слов вице-президента США Майка Пенса. Политик в марте заявил, что NASA намерено построить космическую платформу на лунной орбите и отправить американских астронавтов на южный полюс Луны к 2024 г. «любыми необходимыми средствами». Это на четыре года раньше, чем планировалось.

На презентации, где присутствовал узкий круг зрителей, в том числе представители NASA, Безос заявил, что его компания может помочь уложиться в эти сроки. «Пора возвращаться на Луну – на этот раз чтобы остаться», – сказал он.

Миллиардер Джефф Безос является самым богатым человеком в мире. По данным Bloomberg Billionaires Index на 10 мая, его состояние оценивалось в $118 млрд.

Самые богатые люди в мире. Рейтинг Forbes за 2019 год

Технологии
Новости

В редакции Mash прошли обыски

Ведомости
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В четверг, 9 мая, в офисе Mash прошли обыски. Об этом сообщил главный редактор проекта Максим Иксанов. По его словам, представители правоохранительных органов изымали компьютеры, документы и допрашивали сотрудников интернет-издания. Других деталей главред не привел.

Иксанов связал следственные действия с политикой Mash. «Наши методы работы, наша политика, наша идеология очень многих не устраивают», – сказал главный редактор. Он добавил, что издание продолжит работать в прежнем режиме. «Даже если у нас отнимут последний компьютер, мы будем писать вам с наших телефонов», – заявил он.

Проект Mash включает в себя сайт и сеть новостных сообществ в социальных сетях, он был запущен в марте 2017 г. У Telegram-канала Mash на момент публикации было 569 000 подписчиков, в группе издания во «В контакте» – более 1,3 млн участников. Также у Mash есть страницы в Instagram, Twitter и на YouTube.

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