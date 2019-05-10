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Минэнерго сообщило о начале погрузки чистой нефти в порту Усть-Луга

Российскую нефть, полностью отвечающую стандартам качества, начали загружать в танкеры на экспорт в порту Усть-Луга. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, поступившем в редакцию «Ведомостей».

Ведомство отметило, что реализация мер, направленных на улучшение качества нефти в нефтепроводе «Дружба», продолжается.

В апреле белорусская нефтеперерабатывающая компания «Белнефтехим» заявила, что получила по трубопроводу «Дружба» некачественную нефть с высоким содержанием органических хлоридов. «Транснефть» и Минэнерго России признали проблему.

По данным «Транснефти», вброс хлорорганических соединений произошел в результате мошеннической схемы. По делу о загрязнении нефти арестованы четыре человека, им вменяется ч. 4 ст. 215.3 УК (самовольное подключение к нефтепроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов).