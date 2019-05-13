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Молочники предупредили о последствиях введения электронной ветеринарной сертификации

Производители готовой молочной продукции не успевают подготовиться к введению электронной ветеринарной сертификации с 1 июля. Об этом говорится в письме президента Nestle в России и Евразии Марсиаля Роллана заместителю министра экономики Савве Шипову, на которое ссылается «Коммерсантъ». Мнение Роллана, являющегося сокоординатором рабочей группы по развитию потребительского рынка консультативного совета по иностранным инвестициям, разделяют представители отрасли. Например, Danone.

В середине 2018 г. готовая молочная продукция была исключена из перечня товаров, подлежащих электронной ветеринарной сертификации из-за высоких операционных рисков для отрасли, указывает Роллан. Однако в конце апреля после публикации приказов Минсельхоза она вновь вернулась в перечень. Через полтора месяца электронные ветеринарные сертификаты предстоит оформлять на сыры, масло и творог, а с 1 ноября – на молоко, кисломолочные продукты и мороженое. Электронная ветеринарная сертификация вводится для отслеживания продукции животноводства от производства до продажи и оформляется через автоматизированную информационную систему «Меркурий» Россельхознадзора.

Производителям необходимо не менее восьми месяцев, чтобы отработать формат взаимодействия поставщиков и сетей в рамках новых требований, отмечается в письме Роллана. Подготовка к внедрению электронной сертификации для новых категорий займет как минимум год. У бизнеса не было возможности представить свою оценку инициативы, поскольку приказы Минсельхоза не проходили оценку регулирующего воздействия, хотя, по мнению участников отрасли, это было необходимо.

В Минсельхозе заявили, что приказы были приняты в установленном порядке и все вопросы по сертификации обсуждались с представителями отрасли. Производители утверждают, что внедрение электронной сертификации грозит перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети и полной остановкой поставок в несетевые магазины, которые в основном не подключены к «Меркурию». Под угрозой окажутся отгрузки на предприятия общепита и в госучреждения, включая детсады и школы, отмечает собеседник издания в крупной пищевой компании.