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Акционеры X5 переизбрали Шехтермана исполнительным директором

Акционеры X5 Retail Group продлили на два года полномочия главного исполнительного директора ритейлера Игоря Шехтермана. Он также переизбран в состав правления, говорится в пресс-релизе Х5.

Шехтерман был назначен главным исполнительным директором Х5 в 2015 г. Ранее эту должность занимал председатель наблюдательного совета группы Стефан Дюшарм. Шехтерман – один из основателей RosExpert, специализирующейся на подборе топ-менеджмента.

В результате преобразований, начатых при Дюшарме и продолженных при Шехтермане, ритейлер смог вернуть себе лидерство на российском рынке. В конце 2016 г. компания обогнала «Магнит» по размеру выручки и в последние годы увеличила отрыв от главного конкурента. По итогам 2018 г. выручка Х5 увеличилась на 18,3% до 1 трлн 532,537 млрд руб.

Х5 является крупнейшим российским ритейлером по объему выручки. Группа управляет сетью магазинов «Пятерочка», супермаркетов «Перекресток» и гипермаркетов «Карусель». Акционерами компании являются CTF Holdings S.A. (структура «Альфа-групп») – 47,86%, Intertrust Trustees Ltd. (Axon Trust) – 14,43%, директора X5 – 0,07%. На казначейские акции приходится 0,01%, в свободном обращении 37,63% акций ритейлера.