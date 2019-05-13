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Amazon ввел автоматизированную упаковку товаров в коробки

Интернет-ритейлер Amazon начал использовать машины для того, чтобы упаковывать в коробки заказы клиентов, сообщили Reuters два человека, которые работали над этим проектом.

По их словам, компания в последние годы стала применять эту технологию на нескольких из своих складов. Она сканирует товары, которые спускаются по конвейерной ленте, а спустя несколько секунд упаковывает их в коробки. Компания рассматривает возможность установки этих машин еще в десятках своих складов, рассказали собеседники агентства.

Reuters отмечает, что новая технология приведет к сокращениям: она позволит заместить сотрудников 24 специализаций. Как подчеркнули источники, Amazon ожидает, что проект окупится в течение двух лет, учитывая, что каждая машина стоит $1 млн и требует операционных расходов.

Официальный представитель компании подтвердила, что Amazon запустил новую технологию в пилотном режиме. «Мы запустили пилотную версию новой технологии. Ее цель – повышение безопасности, ускорение доставки и увеличение эффективности. Мы ожидаем, что деньги, сэкономленные за счет повышения эффективности, будут направлены на новые сервисы для клиентов, а эти сервисы в свою очередь создадут новые рабочие месты», – отметила она.

Чистая прибыль Amazon по итогам I квартала 2019 г. выросла более чем вдвое в годовом выражении и достигла максимума по итогам четвертого квартала подряд – $3,561 млрд, отчиталась в конце апреля компания. Незадолго до этого основатель Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов. Он объяснил это развитием, по мере которого возрастает и цена неудачных экспериментов.