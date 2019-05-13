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Компания Босова подала иски к его партнерам более чем на 1 млрд рублей

Арбитражный суд Кемеровской области в мае зарегистрировал три иска компании «Разрез Кийзасский» (входит в группу «Сибантрацит» Дмитрия Босова) к транспортной компании «Углетранс». Это следует из картотеки суда, обратил внимание «Интерфакс».

Первые два иска были поданы 8 мая, третий – 13 мая. Общая сумма – более 1 млрд руб. Суть исковых требований в картотеке не указана.

6 мая «Углетранс» подал иск о взыскании 490 млн руб. с входящей в «Сибантрацит» компании «Разрез Восточный».

По данным источника РБК в одной из угольных компаний Кемерова, основные собственники «Углетранса» – Андрей Филиппов и Илья Гаврилов – были партнерами Босова по добыче угля. «Углетранс» начал подавать иски к подконтрольным Босову компаниям в феврале этого года: к «Разрезу Восточный», в частности, как следует из судебной картотеки, поданы семь исков, а к «Разрезу Кийзасский» – шесть. Также суды рассматривают иски «Углетранса» к Арктической горной компании (АГК, находится под управлением ООО «УК "Востокуголь"», которое на паритетных началах принадлежит Босову и Александру Исаеву).

Представители «Углетранса» и Босова отказались от комментариев.

В апреле РБК сообщил, что красноярское управление ФСБ возбудило уголовное дело против неустановленных лиц из числа руководства АГК по ст. 171 УК (незаконная предпринимательская деятельность). По данным издания, в постановлении о возбуждении дела упоминается и «Углетранс»: АГК якобы заключила с «Углетрансом» договор на выполнение работ по транспортировке угля, строительству морского терминала для его отгрузки в целях последующей продажи под видом отбора крупных проб (100 000–200 000 т).