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СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута

Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, этого требуют кредиторы, которым авиаперевозчик не платит с конца 2018 г. Собеседники издания указывают, что Utair «не в восторге» от возможных сделок, но компании нужны деньги на погашение долга перед банками.

В то же время в Utair не исключили продажу непрофильных активов. «Вопрос возможной реализации активов, владение которыми не является стратегическим приоритетом компании, находится в постоянном фокусе внимания набсовета и менеджмента Utair»,— заявил газете представитель авиакомпании, не уточнив конкретные активы и суммы.

По данным Kartoteka.ru, Utair принадлежит 50% ЗАО «Ю-Ти-Джи». Остальные 50% — у АО «Глонасс Менеджмент Компани» (собственники — Дмитрий Тизин, Дмитрий Груненков и Михаил Морозов). В ОАО «Аэропорт Сургут» у Utair доля в 56% — до этого уровня она ее увеличила в 2018 г., купив 48% оператора за 718,6 млн руб. (по данным «Ведомостей», у «Сургутнефтегаза»). Аналитики оценивают долю авиакомпании в UTG в 750–850 млн руб., в аэропорту — в 800-850 млн руб. Газета уточняет, что долей Utair в UTG уже заинтересовались структуры совладельца «Внуково» Виталия Ванцева.

Utair в конце прошлого года допустила дефолт по синдицированному кредиту на 15,4 млрд руб. и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. Следующая дата выплаты процентов — 20 июня. За оба актива перевозчик может выручить около 3 млрд руб., полагают собеседники издания в отрасли.