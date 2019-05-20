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У Антипинского НПЗ появился новый владелец

В 2018 г. у крупнейшего в России независимого Антипинского НПЗ (способен перерабатывать 9 млн т в год) появился новый владелец – Владимир Калашников, следует из решения Арбитражного суда Москвы по иску Калашникова к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). По данным РБК, Калашников был советником нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина в период его работы в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В решении суда говорится, что в июне прошлого года Калашников подал в ФАС ходатайство о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности компании «Новый поток» и Антипинского НПЗ в результате приобретения 100% акций компании «Арети газэнерджи лимитед». В результате совершения сделки заявитель получил право назначать членов совета директоров Vikay Industrial Limited, эта компания владеет 80% Антипинского НПЗ.

До этого решения суда, которое было выпущено 15 апреля 2019 г., считалось, что владельцами Антипинского НПЗ через Vikay Industrial Limited являются Игорь Макаров (40%), владелец «Арети газэнерджи лимитед», и Дмитрий Мазуров (40%). Еще 20% владеет Николай Егоров через ООО «Энергетика. Содружество. Успех», информация об этом содержится в опубликованной 15 апреля 2019 г. структуре акционеров Интерпромбанке.

Крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ 18 мая направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом.