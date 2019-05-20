Украина приостановила транзит российской нефти в ЕС
Украина приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в сторону Евросоюза, говорится в сообщении «Укртранснафты» в Facebook. Ранее, в понедельник, поставки были возобновлены, но по техническим причинам поставки снова приостановили. Необходимо выполнить дополнительные операции по замещению нефти в трубопроводах, пояснил оператор магистральных нефтепроводов Украины.
«20 мая в 00:00 часов "Укртранснафта" в соответствии с согласованным операторами "Дружбы" графиком возобновила транзит российской нефти европейским потребителям. С начала суток нефтетранспортная компания Украины прокачала 4000 т нефти в направлении ЕС», – отмечается в сообщении. Как отметили в «Укртранснафте», «в то же время» от венгерской компании MOL было получено уведомление о технических проблемах на их стороне. «Укртранснафта» восстановит перекачку сырья по нефтепроводу «Дружба» после подтверждения готовности венгерской стороной принимать нефть», – говорится в сообщении.
Белорусская компания «Белнефтехим» 19 апреля сообщила о поступлении загрязненной нефти из России. 24 апреля транзит некачественной нефти был приостановлен. Два крупнейших белорусских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) – ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан» – сообщили об угрозе повреждения оборудования, вдвое сократили объемы нефтепереработки и приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и балтийские страны. Поставки чистой нефти в Белоруссию были возобновлены 2 мая. В мае поставки нефти приостанавливались по техническим причинам несколько раз. Последний раз – 17 мая. Причиной плохого качества сырья было высокое содержание органических хлоридов. Примеси химических веществ попали в трубопровод в результате мошеннических действий в порту Усть-Луга, сообщила ранее «Транснефть». По факту происшедшего было возбуждено уголовное дело. Суд в середине мая арестовал четырех фигурантов дела, еще двое россиян объявлены в розыск.