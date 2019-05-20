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Трейдинговые компании собираются поставлять загрязненную российскую нефть в Азию

Ведомости
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Нефтетрейдинговые компании Vitol и Unipec собираются поставить загрязненную российскую нефть, от которой отказались европейские покупатели, в азиатские страны, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, в покупке около 700 000 тонн нефти с примесями заинтересованы китайские независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Стоимость нефти определят после проверок качества. Vitol и Unipec не стали Reuters комментировать эту информацию.

Согласно источникам Reuters, китайским НПЗ недавно были показаны образцы загрязненной нефти марки Urals с содержанием органических хлоридов в диапазоне от 30 до 200 ppm (миллионных долей; единица измерения концентрации — «Ведомости») без упоминания цен. Покупатели с осторожностью относятся к загрязненной нефти, так как использовать ее можно только после многократного разбавления чистой нефтью. Концентрация органических хлоридов в нефти необходимо снизить до уровня, при котором переработка нефти становится безопасной для оборудования. Загрязненную нефть, прежде чем использовать, покупателю придется некоторое время хранить в специальных резервуарах, так как органический хлорид в сырой нефти может вызвать коррозию емкостей и разрушить очистительные установки на НПЗ, отмечает Reuters.

«Мне показали бочки с 200 ppm, и я сказал: «Нет, спасибо», — рассказал Reuters трейдер из Сингапура. «Логистика такой нефти очень сложная, и справиться с ней могут только крупные переработчики», — добавил он, отметив, что для груза с 200 ppm органического хлорида потребуется 20 грузов такого же объема для разбавления до нормального уровня в 10 ppm. По информации Reuters, для трейдеров оценка стоимости загрязненной нефти является самой сложной частью сделки. «Никто не знает, как эти бочки следует продавать... никто не знает, какую скидку давать», — сказал другой трейдер. Европейские трейдеры утверждают, что загрязненные грузы предлагаются со скидкой $10-20 за баррель, но очень мало покупателей проявляют интерес, пишет Reuters. «Мы не хотим брать эту нефть. Нефтеперерабатывающие заводы ранее пострадали из-за содержания хлорида, поэтому следует быть более осторожными», — заявил неназванный европейский покупатель. По оценкам Reuters, около 9 млн баррелей застряли в трубопроводе «Дружба» между Белоруссией и Германией. Чистая российская нефть марки Urals сейчас стоит около $74 за баррель.

В конце апреля «Белнефтехим» сообщила о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. В свою очередь российская «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти мошенничеством. По факту происшедшего было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал четырех фигурантов дела, двое подозреваемых были объявлены в розыск.

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Политика
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Трамп назвал фейком статью о подозрительной активности на его счетах в Deutsche Bank

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп назвал фейком статью The New York Times о подозрительной активности на счетах компаний, находившихся под его контролем, в Deutsche Bank.

«Новая большая история о том, что Трамп заработал много денег и покупает все за наличные, ему не нужны банки. Но где он взял все эти деньги? Может быть в России? Нет, я построил отличный бизнес, и мне не нужны банки, но если бы были нужны, то они были бы готовы», — написал президент США в Twitter в ответ на фразу в статье о том, что Deutsche Bank — это единственный крупный банк, который готов вести дела с Трампом и его бизнесом.

Ранее The New York Times сообщила со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников Deutsche Bank, что специалисты банка по борьбе с отмыванием денег рекомендовали в 2016–2017 годах передать отделу по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США информацию о подозрительных транзакциях компаний, находящихся под контролем Трампа и его зятя Джареда Кушнера. Однако руководство Deutsche Bank не стало следовать этим рекомендациям.

Подозрительные сделки обнаружила специальная компьютерная система, созданная для поиска незаконной активности. Характер сделок не ясен, но некоторые из них представляли собой денежные переводы иностранным юридическим и физическим лицам, в том числе российским. Девелоперы иногда заключают крупные сделки с наличными, отмечает The New York Times. Они могут привлечь внимание экспертов по борьбе с отмыванием денег, но это не значит, что транзакции были незаконными.

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Политика
Новости

Фонд святой Екатерины демонтирует забор на месте строительства храма

Ведомости
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Фонд святой Екатерины, который курирует возведение храма в Екатеринбурге, готов демонтировать забор на стройплощадке. Об этом сообщил руководитель фонда Александр Андреев, передает Ura.ru.

По его словам, демонтаж будет проведен в ближайшее время. Он рассказал также, что сейчас «стоит вопрос о восстановлении сквера», поскольку «протестующие его капитально вытоптали», и фонд займется этим. Андреев призвал жителей Екатеринбурга «присоединиться к этому доброму делу».

В сентябре 2018 г. власти Екатеринбурга приняли решение о строительстве собора святой Екатерины на месте сквера в центре города. Часть жителей не согласилась с этим и попыталась инициировать референдум по этому вопросу, однако избирком отказал.

13 мая на месте строительства был возведен сетчатый забор, из-за чего начались протесты, которые продлились несколько дней. 15 мая на территории установили полноценный железный забор. Президент России Владимир Путин предложил провести опрос горожан по поводу строительства. Власти согласились, пообещав заморозить возведение храма.

Учредителями фонда святой Екатерины являются владелец РМК Игорь Алтушкин, совладелец УГМК Андрей Козицын, директор компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и представители других крупных предприятий Урала.

Бизнес
Новости

Украина приостановила транзит российской нефти в ЕС

Ведомости
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Украина приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в сторону Евросоюза, говорится в сообщении «Укртранснафты» в Facebook. Ранее, в понедельник, поставки были возобновлены, но по техническим причинам поставки снова приостановили. Необходимо выполнить дополнительные операции по замещению нефти в трубопроводах, пояснил оператор магистральных нефтепроводов Украины.

«20 мая в 00:00 часов "Укртранснафта" в соответствии с согласованным операторами "Дружбы" графиком возобновила транзит российской нефти европейским потребителям. С начала суток нефтетранспортная компания Украины прокачала 4000 т нефти в направлении ЕС», – отмечается в сообщении. Как отметили в «Укртранснафте», «в то же время» от венгерской компании MOL было получено уведомление о технических проблемах на их стороне. «Укртранснафта» восстановит перекачку сырья по нефтепроводу «Дружба» после подтверждения готовности венгерской стороной принимать нефть», – говорится в сообщении.

Белорусская компания «Белнефтехим» 19 апреля сообщила о поступлении загрязненной нефти из России. 24 апреля транзит некачественной нефти был приостановлен. Два крупнейших белорусских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) – ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан» – сообщили об угрозе повреждения оборудования, вдвое сократили объемы нефтепереработки и приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и балтийские страны. Поставки чистой нефти в Белоруссию были возобновлены 2 мая. В мае поставки нефти приостанавливались по техническим причинам несколько раз. Последний раз – 17 мая. Причиной плохого качества сырья было высокое содержание органических хлоридов. Примеси химических веществ попали в трубопровод в результате мошеннических действий в порту Усть-Луга, сообщила ранее «Транснефть». По факту происшедшего было возбуждено уголовное дело. Суд в середине мая арестовал четырех фигурантов дела, еще двое россиян объявлены в розыск.

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Политика
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Представитель Матвиенко отказался комментировать увольнения в «Коммерсанте»

Ведомости
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Пресс-секретарь спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Владислав Пономаренко отказался комментировать увольнение журналистов издательского дома «Коммерсантъ» из-за статьи о ее отставке.

«Не вижу оснований, чтобы за комментарием обращаться к нам. Предлагаю все-таки все детали выяснять у главного редактора – директора ИД «Коммерсантъ», – сказал он «Ведомостям».

Ранее специальный корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов сообщили, что покидают издание из-за статьи об отставке Матвиенко. По их словам, такое решение принял акционер. Гендиректор и главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин заявил, что издание решило расстаться с Сафроновым и Ивановым, потому что при подготовке заметки были нарушены редакционные стандарты. Заявления об увольнении также подали все сотрудники отдела политики «Коммерсанта» и курирующие их руководители.

Материал о возможной отставке Матвиенко вышел в середине апреля. В нем говорилось, что в мае она обсудит с президентом Владимиром Путиным свой возможный уход. Наиболее вероятным кандидатом на ее место назывался руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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Бизнес
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Total и Eni приостановили платежи за поставки нефти по трубопроводу «Дружба»

Ведомости
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Total и Eni приостановили платежи российским компаниям за поставки в апреле загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба», пишет Reuters со ссылкой на источники. Французская и итальянская компании не будут платить до тех пор, пока не достигнут договоренностей с российской стороной о компенсации, уточнили источники.

Total и Eni уже уведомили об этом российских поставщиков, включая «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», добавили источники. Платежи будут возобновлены только после того, как будет определен ущерб и будут возобновлены поставки чистой нефти, отмечает агентство. «Зачем кому-то платить за эту нефть? Строго говоря, это не нефть, и никто в России не может четко объяснить, кто и кому будет давать компенсацию», – заявил один из источников. Total, Eni, «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Как отмечает Reuters, оплата поставки миллионов баррелей загрязненной нефти должна была состояться еще 15 мая. Западные покупатели имеют право отказаться платить за нефть, которую они купили, не зная, что она загрязнена, так как каждый контракт на продажу нефти сопровождается документом, в котором утверждается, что поставляемая нефть соответствует международным стандартам качества, поясняет агентство. Но продажи поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти регулируются российским законодательством, согласно которому оплата должна быть произведена. Если качество нефти недостаточно хорошее, то оплата должна сопровождаться требованием о возмещении убытков, отмечает Reuters. «Наша позиция ясна. Западные компании должны оплатить, а затем подать иск о возмещении убытков, который мы сможем покрыть позже», – заявил источник в крупной российской нефтяной компании.

Ранее Белоруссия пришла к выводу, что по трубопроводу «Дружба» страна получила 9 млн баррелей загрязненной нефти, стоимость которой по нынешним ценам оценивается в $500 млн. «Это (поставки загрязненной нефти – «Ведомости»), наверное, самое большое нарушение поставок нефти за всю историю России. Нефть продолжали поставлять по «Дружбе» во время «Пражской весны» 1969 г. и в 1991 г., когда распался Советский Союз», – напомнил один из источников. Единственным существенным нарушением экспорта нефти по трубопроводу «Дружба» была приостановка поставок на три дня из-за споров о ценах с Белоруссией в конце прошлого десятилетия, напоминает Reuters.

В конце апреля белорусская компания «Белнефтехим» сообщила о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Из-за этих примесей на некоторое время была приостановлена работа Мозырского НПЗ. В свою очередь российская «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти мошенничеством. По факту происшедшего было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал четырех фигурантов дела, двое подозреваемых были объявлены в розыск.

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Политика
Новости

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

Ведомости
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МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения», – отметили в МВД.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский уже выступал в Госдуме с инициативой о конфискации автомобилей у пьяных водителей и отмечал, что число погибших в ДТП в России с годами постепенно снижается, но проблема пьяного вождения сохраняется и угрожает безопасности граждан.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии. Согласно законопроекту, за причинение тяжкого вреда здоровью пьяному водителю будет грозить от трех до семи лет лишения свободы (на данный момент – до четырех лет). При этом в случае гибели человека в результате ДТП предлагается лишать свободы на срок от 5 до 12 лет (сейчас закон предусматривает сроки от двух до семи лет). Также законопроект вводит сроки лишения свободы для нарушителя от 8 до 15 лет, если в ДТП погибли двое и более лиц (на данный момент – от четырех до девяти лет).

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Бизнес
Новости

У Антипинского НПЗ появился новый владелец

Ведомости
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В 2018 г. у крупнейшего в России независимого Антипинского НПЗ (способен перерабатывать 9 млн т в год) появился новый владелец – Владимир Калашников, следует из решения Арбитражного суда Москвы по иску Калашникова к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). По данным РБК, Калашников был советником нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина в период его работы в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В решении суда говорится, что в июне прошлого года Калашников подал в ФАС ходатайство о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности компании «Новый поток» и Антипинского НПЗ в результате приобретения 100% акций компании «Арети газэнерджи лимитед». В результате совершения сделки заявитель получил право назначать членов совета директоров Vikay Industrial Limited, эта компания владеет 80% Антипинского НПЗ.

До этого решения суда, которое было выпущено 15 апреля 2019 г., считалось, что владельцами Антипинского НПЗ через Vikay Industrial Limited являются Игорь Макаров (40%), владелец «Арети газэнерджи лимитед», и Дмитрий Мазуров (40%). Еще 20% владеет Николай Егоров через ООО «Энергетика. Содружество. Успех», информация об этом содержится в опубликованной 15 апреля 2019 г. структуре акционеров Интерпромбанке.

Крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ 18 мая направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом.

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Авто
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«АвтоВАЗ» отзовет почти 33 000 автомобилей Lada из-за проблем с тормозами

Ведомости
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«АвтоВАЗ» отзовет в России почти 33 000 автомобилей Lada Largus из-за проблем с тормозами, говорится в сообщении Росстандарта. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 г. по сегодняшний день.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза», – уточняется в сообщении.

Список VIN-кодов отзываемых автомобилей опубликован на сайте Росстандарта. «АвтоВАЗ» также сам напомнит владельцам отзываемых автомобилей о необходимости посетить ближайший дилерский центр для ремонтных работ. На автомобилях заменят неисправные детали, если они будут обнаружены. Все работы будут бесплатны для владельцев Lada Largus.

Lada Largus – автомобиль, построенный на платформе альянса Renault-Nissan. Он выпускается в пассажирском (пяти- и семиместный универсал) и грузовом вариантах. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Lada Largus в России в прошлом году составили более 44 000 автомобилей (+31,2%).

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Технологии
Новости

Intel и Qualcomm приостановили работу с Huawei

Ведомости
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Крупнейшие американские корпорации, среди которых Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom, прекращают сотрудничество с китайской телекоммуникационной компанией Huawei, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Американские компании перестанут предоставлять свои продукты и программное обеспечение Huawei.

Ранее Alphabet Inc. – материнская компания Google – приостановила сотрудничество с Huawei из-за внесения китайской компании в черный список министерства торговли США по причине якобы существующей угрозы национальной безопасности страны, напоминают источники агентства. Ограничения приведут к тому, что все смартфоны Huawei, работающие на операционной системе Android, перестанут получать обновление ПО. На новые устройства Huawei не сможет устанавливать продукты Google – электронную почту Gmail, приложение Google Play и прочие сервисы. «Huawei сможет использовать только публичную версию Android и не сможет получить доступ к проприетарным приложениям и сервисам от Google», – пояснил источник Reuters в американской компании.

В понедельник, 20 мая, Huawei заявила, что продолжит предоставлять обновления для системы безопасности и другие услуги для смартфонов и планшетов. Однако станут ли доступны сервисы Google на смартфонах, которые будут произведены в будущем, компания не уточнила. «Huawei продолжит предоставлять обновления для системы безопасности и осуществлять послепродажное обслуживание всех продуктов, установленных на смартфонах и планшетах Huawei и Honor, включая те, которые были проданы и которые все еще есть в наличии на мировом рынке», – сообщил Reuters представитель Huawei.

Как отмечает агентство, на устройствах Huawei на китайском рынке не устанавливают приложения Google, американские действия вредят привлекательности бренда в основном за пределами Китая, отмечает Reuters.

Американские власти не исключают возможных послаблений для Huawei. В минюсте США сообщили, что компаниям, работающим с китайской корпорацией, необходимо будет получить соответствующую лицензию для дальнейшего сотрудничества.

Политика
Новости

Мосгордума предлагает запретить курение вейпов в общественных местах

Ведомости
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Мосгордума готовится внести в Госдуму законопроект, приравнивающий вейпы и кальяны к табачной продукции. Документ поддержала комиссия по здравоохранению и охране общественного здоровья, теперь Мосгордума должна на заседании одобрить его внесение в Госдуму, передает агентство «Москва». Если документ будет принят Госдумой, курение вейпов и кальянов будет запрещено в общественных местах наравне с сигаретами.

Документом предлагается распространить требования, установленные Федеральным законом № 15-ФЗ в отношении табачной продукции и на устройства, имитирующие курение табака. Законопроект предлагает также разработать и внести соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. К устройствам, имитирующим курение табака, предлагается отнести вейпы, электронные сигареты и любые устройства, продуцирующие аэрозоль, пар или дым путем нагревания испарительной смеси, т. е. жидкой или твердой субстанции с содержанием никотина либо без него.

Депутаты специально сделали максимально широкой формулировку определения электронных средств доставки табака: «Потому что промышленность постоянно вводит изменения, сначала они придумали вейпы, потом ввели Iqos», – отметила председатель комиссии Людмила Стебенкова (цитата по «Интерфаксу»). Она подчеркнула, что Роспотребнадзор неоднократно сообщал депутатам о вреде курения кальянов и систем для нагревания табака.

«Они обеспокоены, проводили проверки, что только не обнаруживалось в кальянах: и стафилококки, и туберкулезная палочка. Эти колбы никто не моет», – подчеркнула депутат.

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Политика
Новости

Защита футболиста Кокорина обжаловала приговор

Ведомости
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Адвокат осужденного за хулиганство и побои футболиста «Зенита» Александра Кокорина обжаловал приговор, передает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Татьяну Стукалову.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Александра Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, футболиста «Краснодара» Павла Мамаева – к году и пяти месяцам колонии общего режима, Кирилла Кокорина – к 1,5 года колонии, Александра Протасовицкого – к году и пяти месяцам колонии.

При этом суд не нашел в действиях Мамаева и Кокорина предварительного сговора. Осужденные останутся под стражей до момента вступления приговора в силу.  Это произойдет после его рассмотрения в апелляции. Осужденным засчитают время, проведенное в СИЗО с 11 октября 2018 г.

Кокорин и Мамаев были задержаны и арестованы в октябре 2018 г. за участие в двух драках в центре Москвы. Вместе с ними под стражей оказались младший брат Кокорина Кирилл и их друг Протасовицкий. Их обвинили в избиении водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, а также директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Поводом для обеих драк, по словам футболистов, стали оскорбления со стороны потерпевших. Однако суд решил, что подсудимые нарушили общественный порядок, а повод для драк был незначительным.

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