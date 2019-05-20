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Росалкогольрегулирование предложило ввести минимальные цены на пиво

Росалкогольрегулирование предложило ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на пиво, Минфин прорабатывает этот вопрос, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексея Сазонова. Он отметил, что к единому мнению о целесообразности МРЦ стороны пока не пришли.

«Естественно, небольшие участники рынка говорят о целесообразности МРЦ, крупные категорически против выступают», – добавил Сазонов. Сегодня в России минимальные цены установлены на водку, коньяк и игристые вина (шампанское).

Об идее ввести МРЦ на пиво руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин сообщил в сентябре 2018 г. Он пояснял, что с таким предложением в ведомство обратились участники пивоваренного рынка. В октябре того же года инициативу поддержала общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» (представляет интересы 1500 пивоварен, 3% рынка). Соответствующее письмо организация направила в Минфин. Президент «Опоры» Александр Калинин объяснял, что МРЦ на пиво и пивные напитки позволила бы снять риски распространения напитков, маскирующихся под пивные, безакцизной пивной продукции и серого импорта.

В феврале Минфин опубликовал проект постановления правительства, согласно которому министерство получит право устанавливать минимальные цены на весь алкоголь. Ведомство подчеркивало, что пользоваться новым инструментом пока не планирует: планов вводить МРЦ на новые виды алкоголя у министерства нет.