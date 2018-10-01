Минфину предложили повысить стоимость пива в рознице

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Небольшие пивзаводы сильно выиграли бы от введения минимальной розничной цены на пиво Андрей Махонин / Ведомости

Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» (представляет интересы 1500 пивоварен, 3% рынка) поддерживает идею введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, сообщает в письме к министру финансов Антону Силуанову президент «Опоры» Александр Калинин. «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность сведений подтвердил представитель «Опоры». Минфин рассмотрит это предложение, говорится в ответе директора департамента налоговой и таможенной политики Алексея Сазанова.

Рынок пива в сравнении с другим алкоголем не жестко регулируется: нет лицензирования, маркировки, полноценного учета розничных продаж в ЕГАИС, напоминает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Но это самый большой рынок из алкогольных: примерно из 1,1 млрд дал около 80% приходится на пиво и пивные напитки, говорит эксперт, правда, и доля контрафакта на нем традиционно была относительно низкой.