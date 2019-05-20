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ВТБ ответил на претензии Антипинского НПЗ

Заявления представителя Антипинского НПЗ о том, что действия VTB Commodities Trading («дочка» ВТБ) привели к банкротству завода, не соответствуют действительности и намеренно вводят в заблуждение, сообщили в пресс-службе ВТБ.

У ВТБ не было обязательств перед Антипинским НПЗ осуществлять регулярные авансовые платежи за приобретение нефтепродуктов, говорится в заявлении. Более того, он произвел авансовые платежи в адрес завода за покупку нефтепродуктов, которые Антипинский НПЗ продал третьим сторонам и не осуществил поставку этого груза банку.

В ВТБ отмечают, что банк обратился в суд и прекратил финансовую поддержку завода, потому что Антипинский НПЗ не выполнял контрактные обязательства: «Из-за действий руководства Антипинского НПЗ мы вынуждены отстаивать свои права в судебном порядке, так как эти действия противоречат договоренностям, гарантиям и условиям соглашений между ВТБ и заводом».

В конце апреля VTB Commodities Trading подала иск в Высокий суд Лондона с требованием заморозить активы Антипинского НПЗ на 225 млн евро. Иск был удовлетворен.

Антипинский НПЗ 18 мая направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом. Завод не может платить по долгам и текущим кредитам. Несколько трейдеров, включая VTB Commodities Trading, нарушили договоренности и прекратили предоставление авансов, говорил представитель Антипинского НПЗ. По его словам, это и привело к уменьшению количества закупаемой нефти и остановке завода. О том, что действия VTB Commodities Trading привели к банкротству Антипинского НПЗ, также сказал представитель Сбербанка – основного кредитора завода.