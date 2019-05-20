ВТБ ответил на претензии Антипинского НПЗ

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Заявления представителя Антипинского НПЗ о том, что действия VTB Commodities Trading («дочка» ВТБ) привели к банкротству завода, не соответствуют действительности и намеренно вводят в заблуждение, сообщили в пресс-службе ВТБ.
У ВТБ не было обязательств перед Антипинским НПЗ осуществлять регулярные авансовые платежи за приобретение нефтепродуктов, говорится в заявлении. Более того, он произвел авансовые платежи в адрес завода за покупку нефтепродуктов, которые Антипинский НПЗ продал третьим сторонам и не осуществил поставку этого груза банку.
В ВТБ отмечают, что банк обратился в суд и прекратил финансовую поддержку завода, потому что Антипинский НПЗ не выполнял контрактные обязательства: «Из-за действий руководства Антипинского НПЗ мы вынуждены отстаивать свои права в судебном порядке, так как эти действия противоречат договоренностям, гарантиям и условиям соглашений между ВТБ и заводом».
В конце апреля VTB Commodities Trading подала иск в Высокий суд Лондона с требованием заморозить активы Антипинского НПЗ на 225 млн евро. Иск был удовлетворен.
Антипинский НПЗ 18 мая направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом. Завод не может платить по долгам и текущим кредитам. Несколько трейдеров, включая VTB Commodities Trading, нарушили договоренности и прекратили предоставление авансов, говорил представитель Антипинского НПЗ. По его словам, это и привело к уменьшению количества закупаемой нефти и остановке завода. О том, что действия VTB Commodities Trading привели к банкротству Антипинского НПЗ, также сказал представитель Сбербанка – основного кредитора завода.
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Китайская телекоммуникационная компания Tencent, эксклюзивный поставщик контента телеканала HBO в Китае, не показала финальную серию сериала «Игра престолов» из-за торговой войны между Пекином и Вашингтоном, сообщает The Wall Street Journal.
Заключительная серия «Игры престолов» должна была появиться на платформе Tencent Video утром 20 мая, но зрители увидели лишь сообщение о проблемах с каналом передачи. На странице платформы в соцсети Weibo уточнялось, что зрителей уведомят о времени трансляции. Раздосадованные зрители потребовали вернуть им деньги, заплаченные за подписку на Tencent Video, некоторые угрожали удалить свои аккаунты и приложения, отмечает издание.
Представитель HBO рассказал газете, что Китай запретил Tencent транслировать «Игру престолов» из-за спора между США и Китаем. Представитель Tencent не предоставил газете дополнительных комментариев.
Последний раунд американо-китайских переговоров о торговле завершился безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США увеличили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около $200.
Вспомнить всё: лучшие серии семи сезонов «Игры престолов»
HBO
СЕЗОН 1, эпизод 9, «Бейелор» Эту серию до сих пор называют главным WTF-эпизодом двадцатилетия. Нед Старк, который казался главным героем и которого играет главная на тот момент звезда сериала Шон Бин, лишается головы. Зрители в шоке
1/7
HBO
СЕЗОН 2, эпизод 9, «Черноводная» Первый в «Игре престолов» эпизод, в котором показаны батальные возможности сериала. Размах не уступает большому кино
2/7
HBO
СЕЗОН 3, эпизод 9, «Рейны из Кастамере» Шок номер два – «Красная свадьба», на которой зверски вырезают героев, к которым зрители успели привязаться и стали считать главными. Дом Старков, кажется, уничтожен. А вот и нет
3/7
HBO
СЕЗОН 4, эпизод 8, «Гора и Змей» «Игра престолов» берет новую вершину жестокости. Поединок красавца, плейбоя и искусного бойца Оберина Мартелла с гигантом Григором Клиганом заканчивается тем, что Гора раздавливает голову Змея, как арбуз
4/7
HBO
СЕЗОН 5, эпизод 8, «Суровый дом» Первое большое столкновение людей с армией мертвецов, которая увеличивается по ходу сражения, потому что Король ночи воскрешает только что убитых противников
5/7
HBO
СЕЗОН 6, эпизод 9, «Битва бастардов» Эффектных битв тут даже две: эпизод начинается со сражения за Миэрин, в котором драконы Дейенерис жгут флот работорговцев, но это только разогрев. Битва бастардов – армий Джона Сноу и Рамси Болтона – выдающаяся батальная сцена, достойная места в истории кино. Но и это еще не все: улыбка Сансы Старк, когда собаки жрут живьем Рамси, тоже дорогого стоит
6/7
HBO
СЕЗОН 7, эпизод 4, «Трофеи войны» Еще одна батальная сцена с драконами Дейенерис, которые на этот раз сжигают войско Ланнистеров. Но ничего круче «Битвы бастардов», похоже, снять уже невозможно
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Производители детского питания, соков и безалкогольных напитков попросили премьера Дмитрия Медведева не вводить маркировку на их продукты. Письма с такой просьбой направили в мае исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев и президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) и Российского союза производителей соков (РСПС) Максим Новиков, сообщаетРБК.
По оценке «Русбренда», расходы производителей детского питания на организацию системы маркировки и прослеживаемости составят 13,5 млрд руб. Для потребителей дополнительные расходы составят около 500 руб. в месяц на ребенка от 0 до 1,5 г., или 3% от среднемесячного пособия по уходу.
Производителям соков и безалкогольных напитков введение маркировки может обойтись в 30–40 млрд руб., отметил в письме Новиков. Еще столько же они потратят на обеспечение прослеживаемости в торговых точках. Для крупных компаний эти расходы не критичны, но могут отразиться на конечной стоимости товаров. Для мелких игроков такие затраты могут привести к банкротству.
В мае «Ведомости» сообщали, что Медведев предложил расширить перечень маркируемых товаров, добавив в него готовые продукты из мяса и рыбы, бакалею, бытовую технику, детское питание, растительные масла, бытовую химию, косметику и безалкогольные напитки. Это предложение правительство направило в совет Евразийской экономической комиссии.
Политика
Новости
Арт-группа «Война» сообщила о задержании своего лидера в Германии
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В Германии задержан лидер арт-группы «Война» Олег Воротников, говорится в Twitter группы. Супруга активиста Наталья Сокол в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» уточнила, что его задержали в Берлине.
Воротников числится в международном розыске по линии Интерпола. Он покинул Россию в 2011 г. после того, как Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заочно вынес решение о его аресте. В России Воротников обвиняется в хулиганстве, оскорблении представителя власти и применении насилия в отношении полицейского.
В начале мая Воротников был объявлен в международный розыск австрийскими властями. В Австрии он обвиняется в незаконном обороте оружия и создании боевой антифашистской организации Der Krieg.Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Арт-группа «Война» была основана в 2007 г. В ней ранее участвовали нынешний издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и участница Pussy Riot Надежда Толоконникова.
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Росалкогольрегулирование предложило ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на пиво, Минфин прорабатывает этот вопрос, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексея Сазонова. Он отметил, что к единому мнению о целесообразности МРЦ стороны пока не пришли.
«Естественно, небольшие участники рынка говорят о целесообразности МРЦ, крупные категорически против выступают», – добавил Сазонов. Сегодня в России минимальные цены установлены на водку, коньяк и игристые вина (шампанское).
Об идее ввести МРЦ на пиво руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин сообщил в сентябре 2018 г. Он пояснял, что с таким предложением в ведомство обратились участники пивоваренного рынка. В октябре того же года инициативу поддержалаобщественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» (представляет интересы 1500 пивоварен, 3% рынка). Соответствующее письмо организация направила в Минфин. Президент «Опоры» Александр Калинин объяснял, что МРЦ на пиво и пивные напитки позволила бы снять риски распространения напитков, маскирующихся под пивные, безакцизной пивной продукции и серого импорта.
В феврале Минфин опубликовал проект постановления правительства, согласно которому министерство получит право устанавливать минимальные цены на весь алкоголь. Ведомство подчеркивало, что пользоваться новым инструментом пока не планирует: планов вводить МРЦ на новые виды алкоголя у министерства нет.
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ЦИАН, сервис для размещения объявлений о продаже и покупке недвижимости, разослал своим пользователям письмо с рекомендацией, как отстаивать гражданские права. Поводом для рассылки стала ситуация в Екатеринбурге, где на прошлой неделе прошли протесты из-за строительства храма вместо сквера в центре города.
В письме с заголовком «Скверные» истории. Что не так с застройкой скверов?» описывается ситуация в Екатеринбурге и других городах, где жители недовольны застройкой скверов, например в Москве и Ульяновске. Завершается письмо тремя советами, как отстаивать гражданские права. Например, участвовать во всех голосованиях и публичных слушаниях, а также физически и «в рамках закона» не давать стройке начаться. «Помогут протесты гражданского неповиновения, резонанс в СМИ и соцсетях, привлечение звезд шоу-бизнеса, заявления с персональным давлением на чиновников в силовые органы», – гласит третий совет.
В письме есть ссылка на сайт ЦИАН, которая ведет на полную версию статьи о защите скверов и содержит больше советов о том, как помешать их застройке. Статья вышла 17 мая и в целом повторяет содержание письма, однако рекомендации протестовать в ней нет. Советы, как отстаивать свои права, даны в статье со ссылкой на градозащитницу (должность не указана) Валерию Востокову.
В пресс-службе ЦИАН сообщили «Ведомостям», что подписчики из-за технического сбоя получили не утвержденную рассылку, где не были закавычены советы спикеров. «Приведенные в статье советы градозащитников являются выражением их позиции и мнения, и поэтому все даны прямыми цитатами. Мнение и позиция спикеров не равно мнению и позиции ЦИАН», – говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что на сайте ЦИАН публикуются материалы на актуальные темы, связанные с недвижимостью, строительством, городской средой и экологией. «ЦИАН. Журнал неоднократно писал о конфликтах, связанных со строительством в парках, скверах, зеленых зонах. Экология – важный фактор выбора места жительства, качества жизни, соответственно, все люди заинтересованы в сохранении благополучной среды проживания», – уточнила пресс-служба.
Cian.ru – один из старейших сайтов для публикации объявлений о продаже, покупке и аренде жилья: он существует с 2001 г.
Протесты против строительства собора святой Екатерины на месте сквера в Екатеринбурге начались 13 мая. Решение о его строительстве было принято еще осенью 2018 г., тогда местные жители пытались инициировать референдум, но получили отказ властей. Протесты продлились несколько дней, в результате были задержаны десятки человек, в отношении почти сотни протестующих составлены административные протоколы. 16 мая в ситуацию вмешался президент Владимир Путин. Он заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять, и предложил региональным и местным властям провести опрос общественного мнения. Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос и приостановила строительство храма на этот период.
Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии
URA.RU / TASS
В центре Екатеринбурга в ночь на 14 мая прошла акция местных жителей против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы. Разрешение на его строительство выдано ООО «Храм Святой Екатерины», совладельцами которого являются гендиректор УГМК Андрей Козицын, Русская медная компания (РМК) и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Храм планируют построить к 2023 г., к 300-летию Екатеринбурга. В марте митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл показал эскизы будущего храма во время видеообращения. Как он будет выглядеть – в фотогалерее «Ведомостей»
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Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст в отставку. Трансляция брифинга велась на его странице в Facebook.
По словам премьера, президент Украины Владимир Зеленский взял на себя ответственность за предстоящие вызовы, когда призвал членов правительства уйти в отставку. Гройсман добавил, что будет участвовать в досрочных выборах в Верховную раду.
Зеленский 20 мая в ходе церемонии инаугурации заявил, что члены правительства должны уйти в отставку. Он отметил, что их места должны занять те, кто думает о будущем Украины, а не о ближайших выборах. Президент также объявил о роспуске Верховной рады.
Решение об отставке премьера принимает Верховная рада. Отставка премьера приводит к роспуску всего кабинета министров. Ранее в отставку подали глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак. О намерении покинуть свой пост также заявлял министр иностранных дел Павел Климкин.
Гройсман возглавил правительство Украины в апреле 2016 г. До этого он полтора года занимал пост председателя Верховной рады.
Политика
Новости
Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах
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Президент Украины Владимир Зеленский впервые обнародовал сведения о доходах. В 2018 г. украинский лидер заработал 9,7 млн гривен (около $370 000), говорится в декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции. В собственности Зеленского земельный участок площадью 1200 кв. м и дом площадью 353,5 кв. м, расположенные в селе Иванковичи Васильковского района Киевской области. Президент также имеет в собственности квартиру в Киеве площадью 131,9 кв. м. Зеленскому принадлежат два парковочных места площадью 20,9 и 20,7 кв. м соответственно. Совместно с художественным руководителем «Студии Квартал-95» Сергеем Шефиром Зеленский владеет двумя квартирами площадью 254,5 кв. м и 198,6 кв. м (доли Зеленского 25% и 50% соответственно).
Согласно декларации, Зеленский в прошлом году заработал на основном месте работы в «Студии Квартал-95» 4,2 млн гривен (около $160 000), еще 5,5 млн гривен (около $210 000) он получил из других источников доходов. Зеленский обладает правами собственности в компаниях «Киноквартал» и «Студия Квартал-95». Также он совместно с другими лицами обладает корпоративными правами в компании «Квартал-концерт», «Гауди студио», «Инвест анима» и «Фиш-хаус». Зеленскому принадлежат акции кипрских компаний Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited, Green Family LTD. У президента имеется $190 000 и 107 000 евро наличными, а на счетах в Приватбанке и ОТП банке – $570 000, 1 млн гривен (около $38 200). Зеленскому принадлежит автомобиль Land Rover 2016 г. выпуска и несколько ценных часов. Президент Украины также задекларировал три изобретения и несколько десятков торговых марок. Президент и его супруга арендуют в Великобритании квартиру площадью 91,9 кв. м.
Супруга Зеленского Елена владеет квартирой площадью 129,8 кв. м и парковочным местом площадью 16,1 кв. м, расположенными в поселке Ливадия (недалеко от Ялты, Крым). Супруга президента также имеет в собственности квартиру в Киеве площадью 284 кв. м. Совместно с Еленой и Ларисой Шефир Елена Зеленская владеет нежилым помещением в Киеве площадью 337,8 кв. м. Зеленской принадлежит 33,34% помещения, доли других собственников – по 33,33%. Сергей Шефир и Зеленская в равных долях также владеют нежилым помещением в Киеве площадью 305,9 кв. м. Помимо этого супруге президента принадлежит автомобиль Mercedes Benz S 500 4 Matic.
В декларации Зеленского говорится, что кипрскому офшору Aldorante Limited принадлежит квартира в Киеве площадью 269,7 кв. м, два парковочных места площадью 20,7 кв. м и 21,7 кв. м. На итальянскую компанию San Tommaso SRL зарегистрирован дом в Италии площадью 413 кв. м. Зеленский и его супруга также имеют в собственности и могут получать доход с 10 гостиничных номеров в Грузии.
Зеленский победил на выборах президента по итогам двух туров. Второй тур состоялся месяц назад, 21 апреля. Зеленский набрал 73,22% голосов, его соперник – предыдущий украинский президент Петр Порошенко – получил 24,45% голосов.
Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации
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Нефтетрейдинговые компании Vitol и Unipec собираются поставить загрязненную российскую нефть, от которой отказались европейские покупатели, в азиатские страны, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, в покупке около 700 000 т нефти с примесями заинтересованы китайские независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Стоимость нефти определят после проверок качества. Vitol и Unipec не стали комментировать эту информацию Reuters.
Согласно источникам Reuters, китайским НПЗ недавно были показаны образцы загрязненной нефти марки Urals с содержанием органических хлоридов в диапазоне от 30 до 200 ppm (миллионных долей; единица измерения концентрации. – «Ведомости») без упоминания цен. Покупатели с осторожностью относятся к загрязненной нефти, так как использовать ее можно только после многократного разбавления чистой нефтью. Концентрацию органических хлоридов в нефти необходимо снизить до уровня, при котором переработка нефти становится безопасной для оборудования. Загрязненную нефть перед использованием надо будет некоторое время хранить в специальных резервуарах, так как органический хлорид в сырой нефти может вызвать коррозию емкостей и разрушить очистительные установки на НПЗ, отмечает Reuters.
«Мне показали бочки с 200 ppm, и я сказал: «Нет, спасибо», – рассказал Reuters трейдер из Сингапура. «Логистика такой нефти очень сложная, и справиться с ней могут только крупные переработчики», – добавил он, отметив, что для груза с 200 ppm органического хлорида потребуется 20 грузов такого же объема для разбавления до нормального уровня в 10 ppm. По информации Reuters, для трейдеров оценка стоимости загрязненной нефти является самой сложной частью сделки. «Никто не знает, как эти бочки следует продавать... никто не знает, какую скидку давать», – сказал другой трейдер. Европейские трейдеры утверждают, что загрязненные грузы предлагаются со скидкой $10–20 за баррель, но очень мало покупателей проявляют интерес, пишет Reuters. «Мы не хотим брать эту нефть. Нефтеперерабатывающие заводы ранее пострадали из-за содержания хлорида, поэтому следует быть более осторожными», – заявил неназванный европейский покупатель. По оценкам Reuters, около 9 млн баррелей застряли в трубопроводе «Дружба» между Белоруссией и Германией. Чистая российская нефть марки Urals сейчас стоит около $74 за баррель.
В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. В свою очередь российская «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти мошенничеством. По факту происшедшего было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал четырех фигурантов дела, двое подозреваемых были объявлены в розыск.
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Президент США Дональд Трамп назвал фейком статью The New York Times о подозрительной активности на счетах в Deutsche Bank компаний, которые находились под его контролем.
«Новая большая история о том, что Трамп заработал много денег и покупает все за наличные, ему не нужны банки. Но где он взял все эти деньги? Может быть, в России? Нет, я построил отличный бизнес, и мне не нужны банки, но если бы были нужны, то они были бы готовы», – написал президент США в Twitter в ответ на фразу в статье о том, что Deutsche Bank – единственный крупный банк, который готов вести дела с Трампом и его бизнесом.
Ранее The New York Times сообщила со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников Deutsche Bank, что специалисты банка по борьбе с отмыванием денег рекомендовали в 2016–2017 гг. передать отделу по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США информацию о подозрительных транзакциях компаний, находящихся под контролем Трампа и его зятя Джареда Кушнера. Однако руководство Deutsche Bank не стало следовать этим рекомендациям.
Подозрительные сделки обнаружила специальная компьютерная система, созданная для поиска незаконной активности. Характер сделок не ясен, но некоторые из них представляли собой денежные переводы иностранным юридическим и физическим лицам, в том числе российским. Девелоперы иногда заключают крупные сделки с наличными, отмечает The New York Times. Они могут привлечь внимание экспертов по борьбе с отмыванием денег, но это не значит, что транзакции были незаконными.
Политика
Новости
Фонд святой Екатерины демонтирует забор на месте строительства храма
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Фонд святой Екатерины, который курирует возведение храма в Екатеринбурге, готов демонтировать забор на стройплощадке. Об этом сообщил руководитель фонда Александр Андреев, передает Ura.ru.
По его словам, демонтаж будет проведен в ближайшее время. Он рассказал также, что сейчас «стоит вопрос о восстановлении сквера», поскольку «протестующие его капитально вытоптали», и фонд займется этим. Андреев призвал жителей Екатеринбурга «присоединиться к этому доброму делу».
В сентябре 2018 г. власти Екатеринбурга приняли решение о строительстве собора Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Часть жителей не согласилась с этим и попыталась инициировать референдум по этому вопросу, однако избирком отказал.
13 мая на месте строительства был возведен сетчатый забор, из-за чего начались протесты, которые продлились несколько дней. 15 мая на территории установили полноценный железный забор. Президент России Владимир Путин предложил провести опрос горожан по поводу строительства. Власти согласились, пообещав заморозить возведение храма.
Учредителями Фонда святой Екатерины являются владелец РМК Игорь Алтушкин, совладелец УГМК Андрей Козицын, директор компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и представители других крупных предприятий Урала.
Как выглядит проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители
URA.RU / TASS
В центре Екатеринбурга в ночь на 14 мая прошла акция местных жителей против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы. Разрешение на его строительство выдано ООО «Храм Святой Екатерины», совладельцами которого являются гендиректор УГМК Андрей Козицын, Русская медная компания (РМК) и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Храм планируют построить к 2023 г., к 300-летию Екатеринбурга. В марте митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл показал эскизы будущего храма во время видеообращения. Как он будет выглядеть – в фотогалерее «Ведомостей»
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Украина приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в сторону Евросоюза, говорится в сообщении «Укртранснафты» в Facebook. Ранее, в понедельник, поставки были возобновлены, но по техническим причинам поставки снова приостановили. Необходимо выполнить дополнительные операции по замещению нефти в трубопроводах, пояснил оператор магистральных нефтепроводов Украины.
«20 мая в 00:00 часов "Укртранснафта" в соответствии с согласованным операторами "Дружбы" графиком возобновила транзит российской нефти европейским потребителям. С начала суток нефтетранспортная компания Украины прокачала 4000 т нефти в направлении ЕС», – отмечается в сообщении. Как отметили в «Укртранснафте», «в то же время» от венгерской компании MOL было получено уведомление о технических проблемах на их стороне. «Укртранснафта» восстановит перекачку сырья по нефтепроводу «Дружба» после подтверждения готовности венгерской стороной принимать нефть», – говорится в сообщении.
Белорусская компания «Белнефтехим» 19 апреля сообщила о поступлении загрязненной нефти из России. 24 апреля транзит некачественной нефти был приостановлен. Два крупнейших белорусских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) – ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан» – сообщили об угрозе повреждения оборудования, вдвое сократили объемы нефтепереработки и приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и балтийские страны. Поставки чистой нефти в Белоруссию были возобновлены 2 мая. В мае поставки нефти приостанавливались по техническим причинам несколько раз. Последний раз – 17 мая. Причиной плохого качества сырья было высокое содержание органических хлоридов. Примеси химических веществ попали в трубопровод в результате мошеннических действий в порту Усть-Луга, сообщила ранее «Транснефть». По факту происшедшего было возбуждено уголовное дело. Суд в середине мая арестовал четырех фигурантов дела, еще двое россиян объявлены в розыск.