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WSJ узнала о планах Saudi Aramco закупать сжиженный природный газ в США

Нефтяная компания Saudi Aramco планирует начать закупку сжиженного природного газа у калифорнийской компании Sempra Energy, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что условия сделки пока не утверждены окончательно, однако уже известно, что речь идет о закупках газа, сжижаемого американской компанией в Порт-Артуре, штат Техас. Также не исключено, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии войдет в долю этого проекта в Sempra Energy.

Как отмечают источники газеты, Saudi Aramco также вела переговоры о закупке СПГ с другими компаниями в США и России, но отдала предпочтение Sempra Energy. При этом переориентация на закупку газа выглядит логичным шагом, поскольку другие нефтяные гиганты (например, Royal Dutch Shell и BP) тоже делают ставку на него – они ожидают, что спрос на газ в ближайшее время будет превышать спрос на нефть.

Чистая прибыль Saudi Aramco по итогам 2018 г. достигла $111,1 млрд, выручка – $355,9 млрд, операционная прибыль до вычета расходов на налоги – $212 млрд. Таким образом, ее показатели превзошли результаты Apple (чистая прибыль в 2018 г. составила $60 млрд).