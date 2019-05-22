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Bloomberg сравнил состояния современных миллиардеров и магнатов ХХ века

Один из богатейших людей XX в. Джон Рокфеллер был в три раза богаче основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого оценивается в $117 млрд, пишет Bloomberg. Авторы материала разработали методику, позволяющую сравнивать цены и стоимость денег в различные периоды мировой истории. Они указывают, что Рокфеллер в 1937 г. обладал состоянием в $1,5 млрд. При учете инфляции в наши дни это сравнимо с $26 млрд.

Но если учесть долю состояния Рокфеллера от ВВП США (1,6%) и сравнивать эту цифру с современными условиями, то нефтяной магнат был в три раза богаче Безоса. Согласно разработанной методике, сталелитейный магнат начала прошлого века Эндрю Карнеги был богаче Билла Гейтса ($321 млрд против $213 млрд, по оценке Bloomberg), железнодорожный магнат Корнелиус Вандербильт обладал большим состоянием, чем основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($238 млрд против $93 млрд).

Авторы исследования также указывают, что живший в XI в. двоюродный брат британского короля Вильгельма Завоевателя владел землями, которые сейчас можно было бы оценить в $203 млрд, а состояние подавившего восстание Спартака римского консула Марка Красса можно оценить в $210 млрд.