Бизнес

Новости

Акции Кузбасской топливной компании рухнули более чем на 10% из-за решения по дивидендам

Акции Кузбасской топливной компании (КТК) утром в среду, 22 мая, рухнули на бирже более чем на 10% на новостях о возможной невыплате дивидендов за 2018 г., следует из данных торгов.

На Московской бирже к 11.20 акции КТК упали до 137,4 руб. (-8,4%), минимум сделок составил 131 руб. (-12,7%) – минимум с конца декабря 2017 г., объем торгов превысил 27 млн руб.

Как отмечается в материалах компании, совет директоров рекомендовал акционерам оставить в распоряжении компании чистую прибыль, полученную по итогам работы за 2018 г. и отказаться от выплаты дивидендов.

КТК была образована в 2000 г. по инициативе губернаторов Кемеровской и Новосибирской областей. В ее состав входят четыре угольных разреза в центральной части Кузбасса – «Брянский», «Черемшанский», «Вино­градовский», «Караканский-Южный», а также две обогатительные фабрики.

Предприниматель Михаил Гуцериев и его сын Саид в начале мая сообщили, что докупили 16,8% КТК и довели долю в ней до 18,9%. Они увеличили пакет через кипрские Kilton Overseas Limited, Rontelor Holdings Limited и Hemfield Finance Limited, стоимость приобретенного пакета составила 3 млрд руб.