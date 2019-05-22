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Доля «Севергрупп» в «Ленте» превысила 70%

«Севергрупп» Алексея Мордашова увеличила долю в «Ленте» с 59,17 до 70,95%, сообщает ритейлер.

«Севергрупп» выкупает акции «Ленты» в рамках оферты, направленной миноритариям в конце апреля. Предложение должно было действовать до 21 мая. Однако 16 мая доля компании в ритейлере превысила 50%, и программа выкупа бумаг была продлена до 4 июня.

30 апреля «Севергрупп» завершила покупку 41,9% «Ленты» у инвестфонда TPG и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Глобальная депозитарная расписка ритейлера была оценена в $3,6, акция – в $18. На тех же условиях «Севергрупп» выкупает доли миноритариев. Вся компания оценена примерно в $1,75 млрд.

Мордашов ранее заявлял, что намерен сохранить публичный статус «Ленты». По его словам, публичные компании «создают для акционеров наибольшую стоимость».