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Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок

Ford Motor и американский стартап Agility Robotics заключили партнерское соглашение. Со следующего года они собираются протестировать доставку посылок с помощью ходячих роботов, которые будут подъезжать по нужному адресу на самоуправляемых автомобилях, сообщает The Wall Street Journal.

В ходе эксперимента будет задействовано до 100 машин Ford.

Agility была основана в 2015 г. при Университете штата Орегон и с тех пор привлекла около $8 млн от венчурных инвесторов. Ее роботы напоминают безголовых людей и способны подниматься по лестницам. Во время эксперимента они будут доставлять посылки весом до 40 фунтов (18 кг), неся их в руках. В пространстве они ориентируются с помощью сенсоров и камер. По словам гендиректора Agility Дэмиона Шелтона, его компания и Ford прежде всего будут доставлять посылки; но он не исключил, что они займутся и другими видами доставки, например продуктов питания.

В последние годы Ford стала активно заниматься самоуправляемыми автомобилями. В 2017 г. она объявила, что инвестирует $1 млрд в стартап Argo AI, разрабатывающий технологии для них. В прошлом году Ford договорилась о сотрудничестве со стартапом Postmates, который тестирует доставку продуктов на самоуправляемых автомобилях.

Ходячие роботы – новинка в сегменте доставки, отмечает WSJ; другие компании, в частности Amazon, используют небольших катящихся роботов.