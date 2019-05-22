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Обанкротился один из крупнейших производителей стали Великобритании

Высокий суд Лондона в среду объявил о принудительной ликвидации British Steel, второго по величине производителя стали в Великобритании. Накануне компания, ее владелец фонд Greybull Capital, кредиторы и власти страны не смогли договориться об экстренном займе от правительства в размере 30 млн фунтов ($38 млн). British Steel просила эти деньги из-за нехватки заказов, которую она объясняла связанной с Brexit неопределенностью. Переговоры завершились неудачей, потому что британские власти боялись нарушить правила ЕС, запрещающие оказывать бизнесу государственную помощь, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

Из-за банкротства British Steel работу могут потерять 25 000 человек, отмечает Reuters. Из них 5000 работают непосредственно на компанию, а еще 20 000 связаны с ее цепочкой поставок. Но British Steel продолжит работать в ближайшее время, а премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство «ищет все возможные способы обеспечить будущее для компании».

Greybull приобрел британскую компанию у индийской Tata Steel всего за один фунт в 2016 г. и переименовал ее в British Steel. Фонд специализируется на покупке проблемных компаний и пытается привести их дела в порядок.