В лизинговой компании «Ильюшин финанс» сменился гендиректор
Гендиректор лизинговой компании «Ильюшин финанс» (ИФК) Александр Рубцов покинул свой пост, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. Совет директоров компании принял соответствующее решение 23 мая. Рубцов уходит по соглашению сторон и продолжит карьеру «в смежной отрасли», отмечает издание.
Новым руководителем «Ильюшин финанса» 28 мая будет назначен заместитель Рубцова по экономике и финансам Сергей Туркин. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), ключевом акционере «Ильюшин финанса», газете подтвердили уход Рубцова.
В Минпромторге и «ВЭБ.РФ» (у последнего 21,39% в лизинговой компании) не стали комментировать отставку Рубцова. Рубцов руководил компанией «Ильюшин финанс» с момента ее создания в 1999 г. и является ее миноритарным акционером (3,14%). В апреле он покинул пост руководителя «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) и вице-президента «Иркута».
«Ведомости» ранее писали со ссылкой на источники в ОАК, что предшественники Рубцова в ГСС не справлялись с обязанностями, он тоже хотел уйти. Рубцов устал бороться с многолетними проблемами ГСС, главная из которых – отсутствие системы постпродажного обслуживания самолетов SSJ100, не позволяющее эффективно эксплуатировать самолет, говорили собеседники «Ведомостей».