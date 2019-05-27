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СМИ сообщили об интересе «Зарубежнефти» к корейскому проекту во Вьетнаме

Госкомпания «Зарубежнефть» ведет переговоры о покупке доли корейской KNOC в консорциуме по разработке газового блока 11–2 на шельфе Вьетнама. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. Корейской компании в проекте принадлежит 39,75%, на какой именно пакет претендует российская компания, не уточняется, это предмет переговоров. Помимо KNOC, возглавляющей корейский консорциум, в проект также входят LG, Daesung, POSCO Daewoo, Hyundai и Seoul City Gas. В общей сложности им принадлежит 75%, остальное – у давнего партнера «Зарубежнефти», вьетнамской госкомпании Petrovietnam.

Блок 11–2 расположен на границе с исключительной экономической зоной Индонезии в Южно-Китайском море. Из-за истощения вьетнамского месторождения добыча газа, по прогнозам, прекратится здесь в 2024 г., но существующую транспортную инфраструктуру можно использовать для перекачки газа с индонезийского месторождения Tuna, которое разрабатывает Premier Oil. Ранее Petrovietnam подписал меморандум о покупке газа с этого месторождения.

С другой стороны вьетнамское месторождение граничит и с газовым блоком «Зарубежнефти» – 12/11. Сейчас компания проводит там геологоразведку, по предварительным оценкам, запасы месторождения составляют 2,6 млн т нефтяного эквивалента. Интерес российской компании к блоку 11–2 связан с готовой инфраструктурой, которую можно использовать для прокачки газа с 12/11, говорит собеседник издания. Другой источник допускает интерес «Зарубежнефти» и к индонезийскому месторождению Tuna. В октябре 2018 г. о заинтересованности российских компаний, в том числе «Зарубежнефти», в индонезийских проектах заявлял замминистра энергетики Анатолий Яновский.

«Зарубежнефть» стремится расширить ресурсную базу во Вьетнаме на фоне истощения месторождений совместного с Petrovietnam предприятия «Вьетсовпетро». В январе 2019 г. российская компания запустила месторождение Белуга недалеко от основных добывающих активов Белый Тигр и Дракон. В середине мая Petrovietnam согласился на переуступку «Зарубежнефти» половины своей доли на блоке 09–2/09 на южном шельфе Вьетнама.