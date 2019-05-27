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Правительство сохранило наружную рекламу вдоль дорог

Росстандарт отменил действие трех пунктов ГОСТа, регулирующего установку наружной рекламы вдоль дорог, и утвердил поправку, признающую рекламные конструкции не мешающими дорожному движению. Поправка будет опубликована в очередном выпуске информационного указателя стандартов, рассказал РБК представитель Росстандарта.

В предыдущей редакции ГОСТа, обновленной в сентябре прошлого года, все рекламные конструкции с июля 2019 г. признавались незаконными. Противоречие двух равнозначных стандартов возникло из-за существования еще одного, более старого ГОСТа – Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений». Этот документ разрешал установку наружной рекламы вдоль дорог.

«Дорожный» ГОСТ делал незаконными до 80% всех рекламных конструкций в России, вводя запрет на наружную рекламу в городах, отмечает РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию визуальных коммуникаций, объединяющую крупнейших операторов наружной рекламы.

В марте пресс-служба Росстандарта сообщала, что чиновники должны подготовить поправки, устраняющие противоречия. Изначально Минтранс настаивал на правомочности «дорожного», а не «рекламного» ГОСТа, смягчившего требования к установке конструкций вдоль дорог. Росстандарт по поручению вице-премьера Дмитрия Козака принял «исчерпывающие меры» по снятию противоречий двух ГОСТов, заявил представитель чиновника Илья Джус.