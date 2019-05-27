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Акции «Россетей» подешевели на новостях о дивидендах

Акции «Россетей» в ходе торгов на Московской бирже подешевели на 6% после новости о том, что совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 г. из-за убытка.

На 18:12 мск обыкновенные акции «Россетей» стоили 1,1707 руб. за бумагу (-6,1%) при объеме торгов 581 млн руб., привилегированные акции подешевели на 4,7% до 1,498 руб. за бумагу.

В понедельник, 27 мая, компания сообщила, что на годовом собрании 27 июня акционеры рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за январь – март этого года в размере 0,07997 руб. на привилегированную акцию и 0,02443 руб. на обыкновенную. «ПАО «Россети» планирует направить на выплату дивидендов за I квартал 2019 г. более 5 млрд руб. Такой уровень дивидендных выплат является беспрецедентным в истории компании, в два раза превышает объем дивидендов, выплаченных по итогам I квартала 2018 г. и сопоставим с объемом дивидендов, выплаченных акционерам за всю историю существования ПАО «Россети», – отметили в пресс-службе компании.

В 2018 г. компания направила акционерам выплаты только за I квартал – 2,467 млрд руб. По итогам 2017 г. «Россети» не стали выплачивать дивиденды из-за убытка.

«Россети» – крупнейшая российская электросетевая компания. Государству принадлежит 88,04% в капитале «Россетей» через Росимущество.