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Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции «Унеча», сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны. Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 23 мая 2019 г. и действует до 1 октября 2019 г.

Загрязненную хлоридами российскую нефть начали транспортировать из Белоруссии 24 мая в направлении российской диспетчерской станции «Унеча». По информации белорусского концерна «Белнефтехим», вытеснить удалось уже более 80 000 тонн загрязненной нефти.

Согласно документу, тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» в Белоруссии, по маршруту линейная производственная диспетчерская станция «Мозырь» – Унеча (Высокое) составляют 70,44 российского рубля за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость), нефтеперекачивающая станция «Кобрин» (граница Белоруссии и Польши) – Унеча (Высокое) — 330,53 российского рубля.

В конце апреля «Белнефтехим» заявил о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье обнаружили высокое содержание органических хлоридов. Российская компания «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти из России вбросом хлорорганических соединений. В России по факту мошенничества с поставками нефти было возбуждено уголовное дело.