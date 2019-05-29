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«Дамате» открыла крупнейшее в Европе предприятие по переработке индейки

Группа компаний «Дамате» запустила в Пензенской области новый завод по переработке индейки мощностью 155 000 т в убойном весе в год, говорится в сообщении компании. Мощность производственных линий нового предприятия составила 6000 голов в час. Новый завод станет крупнейшим в Европе предприятием подобного профиля.

Инвестиции в предприятие превысили 11 млрд руб. – это были собственные средства компании и деньги Россельхозбанка, уточняется в сообщении. В 2018 г. на Петербургском экономическом форуме «Дамате» договорилась с Россельхозбанком о привлечении 5,7 млрд руб. для расширения своих производственных мощностей в Пензенской области, передавало агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу региона. «Дамате» планирует инвестировать 50 млрд руб. в проект расширения производства индейки в 2012–2020 гг.

Группа компаний «Дамате» создана в 2012 г., после того как одна из структур «Русмолко» Наума Бабаева приобрела недостроенный комплекс по производству индейки обанкротившейся группы «Евросервис». С тех пор «Дамате» стала лидером производства индейки в России. По результатам 2018 г. группа компаний произвела 88 000 т мяса индейки в убойном весе. За 2017 г. она произвела 62 000 т такого мяса, за 2016 г. – 60 800 т.

По оценкам Agrifood Strategies, в 2018 г. всего в России было произведено 259 000 т индейки в убойном весе. Из них на пятерку лидеров отрасли пришлось 82% произведенной индейки. Долю «Дамате» на рынке Agrifood Strategies оценила в 34%. Второй по величине производитель такого мяса «Евродон» занимает 17% рынка: в прошлом году компания произвела 45 000 т мяса индейки в убойном весе. «Тамбовская индейка» (проект «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes) произвела более 37 000 т (15%), «Краснобор» – более 24 000 т, его доля рынка достигла 9%. На пятое место вышел комплекс «Руском-агро» («Морозовская птицефабрика»), который произвел 9100 т (4% рынка).

«Дамате» также производит баранину, занимается переработкой молока и растениеводством.