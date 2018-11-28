Бизнес / Торговля и услуги

Крупнейший производитель индейки займется производством баранины

Группа «Дамате» вложит в проект 2 млрд рублей
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ГК «Дамате» Наума Бабаева начинает новый проект – промышленное производство баранины в Ставропольском крае. Соответствующее инвестиционное соглашение компания подписала с правительством региона.

«Дамате» – крупнейший в России производитель индейки: за 2017 г. она произвела 62 000 т мяса. Также в группу входит «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») и комплекс по производству сырого молока в Тюменской области.

В России нет промышленного производства баранины, а спрос на эту продукцию со стороны торговых сетей растет, объяснил «Ведомостям» интерес к новому проекту представитель «Дамате». Это подтверждает и гендиректор Национального союза овцеводов Михаил Егоров: сейчас основные производители – личные подсобные хозяйства и фермеры. Поэтому пока на рынке недостаточно готовой продукции, которую можно продавать в торговых сетях, добавляет он.

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