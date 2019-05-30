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Правительство ХМАО может продать свою долю в Utair после ее финансовой стабилизации

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планирует рассмотреть вопрос о продаже своего пакета акций Utair, когда ситуация в авиакомпании стабилизируется. Об этом сообщил директор департамента по управлению госимуществом ХМАО Анатолий Уткин, передает «Интерфакс». «Что касается реализации [доли в Utair], как только экономика данного хозяйствующего субъекта стабилизируется (есть объективные причины достаточно тяжелые: начиная от лизинговых платежей и заканчивая ростом стоимости топлива, финансовой нестабильностью на этом рынке), этот вопрос будет рассмотрен», – передает слова чиновника агентство.

По словам Уткина, сейчас ХМАО работает над созданием соглашения между акционерами авиакомпании, но сути документа не раскрывал.

ХМАО является одним из крупнейших акционеров авиакомпании. Региону принадлежит 38,8% акций Utair. Контролирующим акционером авиакомпании (50,1%) долгое время была нефтяная компания «Сургутнефтегаз» через НПФ «Пенсионное сопровождение», который затем был переименован в «Пенсионный выбор» и стал принадлежать вместо структур «Сургутнефтегаза» фонду «Пенсионное сопровождение». Авиационная отрасль и кредиторы Utair считают, что эту авиакомпанию по-прежнему контролирует «Сургутнефтегаз».

Ранее Utair сообщила, что в декабре не выплатила проценты по семилетним кредитам (до 2020 г. компания должна выплачивать только проценты). Это было сделано с целью обеспечить бесперебойную работу в низкий сезон, объясняла авиакомпания. У Utair два семилетних кредита: на 15,4 млрд руб. от синдиката 11 банков и на 17,4 млрд руб. от Сбербанка. Самыми крупными участниками синдиката являются Сбербанк, банк «Траст» и банк «Россия». Все кредиты выданы в 2015 г. В мае РБК написал со ссылкой на источники, что Utair направила кредиторам новый вариант реструктуризации задолженности. Он предусматривает пролонгацию выплат по значительной части долгов на 35 лет под 0,01%.

Utair входит в пятерку крупнейших авиакомпаний России. По итогам 2018 г. компания перевезла 7,7 млн пассажиров. В 2018 г. получила убыток около 22 млрд руб., говорилось в ее отчетности.