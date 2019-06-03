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ВТБ стал контролирующим акционером железнодорожного оператора РТК

Ведомости
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ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% +1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон.

Параметры сделки в пресс-релизе не раскрываются. Сумму сделки стороны не комментируют. Для продажи ВТБ группу оценили примерно во столько же, как и перед несостоявшимся весной IPO на Лондонской бирже, сообщил «Ведомостям» человек, знакомый с деталями готовящейся сделки.​ Тогда РТК была оценена в $1,363–1,605 млрд, писало агентство Reuters со ссылкой на отчет одного из организаторов размещения «ВТБ Капитал».

ВТБ планирует достичь дополнительной синергии на зерновом рынке за счет объединения активов в области транспортной экспортной логистики и торговли, отмечается в пресс-релизе. По мнению банка, сделка приведет к увеличению эффективности логистических цепочек на территории России, обеспечит приток капитала и поможет сделать ценообразование прозрачным.

«Модернизация логистической инфраструктуры – одна из приоритетных стратегических задач РТК. Железнодорожный транспорт обеспечивает около 50% поставок зерна в глубоководные порты, а также является наиболее эффективным способом осуществления поставок зерна из удаленных регионов России для последующего перераспределения на экспортные поставки в портах», — отмечается в сообщении. РТК и ВТБ планируют продолжить развитие других сегментов бизнеса, в том числе перевозку лесных и навалочных грузов, минеральных удобрений.

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Производителей смартфонов с поддержкой eSim обяжут хранить данные абонентов в России

Ведомости
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Власти России обяжут производителей смартфонов с поддержкой виртуальных сим-карт eSim хранить персональные данные пользователей и криптографические ключи на серверах, размещенных на российской территории, пишет «Коммерсантъ». Об этом говорится в докладе, копия которого есть у газеты, подготовленном Институтом исследований интернета (ИИИ) по итогам совещаний с представителями Минкомсвязи, ФСБ, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и научно-производственной компании «Криптонит», входящей в «ИКС холдинг» Антона Черепенникова. Директор ИИИ по стратегическим проектам Ирина Левова сообщила изданию, что 3 июня доклад будет направлен вице-премьеру Максиму Акимову.

В докладе говорится, что хранение личных данных абонентов на территории страны – единственная возможность гарантировать сохранность тайны связи россиян. На данный момент при тестировании eSim проблем с безопасностью обнаружено не было, внедрение данной технологии помогло бы сэкономить на физических сим-картах, отмечает «Коммерсантъ».

Чипы для eSim производятся за границей, как и платформы загрузки профилей, поясняется в докладе. Криптографические ключи eSim-карт также хранятся за рубежом, что не может гарантировать защиту тайны связи, считают авторы доклада. По их мнению, производителям устройств с eSim и платформ загрузки профилей необходимо обязать создавать в России представительства и получать соответствующие лицензии. Помимо этого производители должны предоставлять российским операторам связи равный доступ к технологии, уточняется в документе. В Минкомсвязи, «Мегафоне» и МТС подтвердили участие в подготовке доклада. В «Вымпелкоме» заявили, что согласны с выводами доклада. В ФАС отметили необходимость проработки рисков информационной безопасности eSIM.

На российском рынке технологию eSim поддерживают следующие смартфоны: iPhone XR, XS и XS Max от Apple, а также Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Р.

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Политика
Новости

Трамп сообщил об отставке своего советника по экономическим вопросам

Ведомости
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Советник по экономическим вопросам президента США Дональда Трампа Кевин Хассет уходит в отставку. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

Причины его ухода не называются. Президент поблагодарил Хассета за его работу. Трамп также отметил, что сообщит о его замене, когда вернется в США.

Хассет стал советником президента в апреле 2017 г. До этого он руководил исследованиями в сфере экономической политики в Американском институте предпринимательства.

К Хассету положительно относились в Белом доме, несмотря на первоначальный скептицизм сторонников жесткой политики Трампа из-за поддержки им иммиграции как движущей силы экономического роста, пишет Bloomberg. Однако его влияние сдерживалось президентом, который регулярно принимал политические решения на основе интуиции, а не статистического анализа, отмечает агентство. Кроме того, пребывание Хассета на посту советника было омрачено несколько раз допущенными фактическими ошибками.

Экономика
Новости

Руководитель Росстандарта анонсировал отмену около 10 000 советских ГОСТов

Ведомости
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Около 10 000 действующих советских ГОСТов в ближайшее время будут отменены или пересмотрены, заявил в интервью «РИА Новости» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

По его словам, устаревшие требования мешают бизнесу и развитию экономики. В основном это касается стандартов в сфере добровольного применения, принятых до 1991 г.

С 2012 г. средний возраст национального стандарта был сокращен с 21 до 17 лет, отмечает Абрамов. В 2021 г. этот показатель планируется довести до 10 лет. По оценкам Росстандарта, использование обновленных стандартов подтолкнет российские предприятия к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.

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Политика
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Канада приостановила работу посольства в Венесуэле

Ведомости
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Канада приостановила работу своего посольства в Венесуэле, говорится в заявлении министра иностранных дел страны Христи Фриланд.

По ее словам, власти Венесуэлы приняли меры для ограничения возможности работы иностранных посольств в стране. Срок действия виз канадских дипломатов истекает, и они не могут их продлить.

Консульская помощь канадцам в Венесуэле будет оказана через посольство в Колумбии, добавила Фриланд. Она также посоветовала канадцам избегать поездок в Венесуэлу в ближайшие несколько месяцев.

В конце января в Венесуэле прошли выборы президента, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо отказался признать его президентом и объявил себя временным руководителем страны. США, Канада, ЕС и большинство латиноамериканских стран поддержали Гуайдо. Россия и Китай поддерживают Мадуро.

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Технологии
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Google сообщил о сбое в работе своих сервисов

Ведомости
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В работе сервисов Google Cloud, G Suite и YouTube произошел сбой. Пользователи могут столкнуться с низкой производительностью или повторяющимися ошибками, сообщается на Google Cloud Platform.

О проблеме с сервисом Google Compute Engine, от которого зависит работа других сервисов, из-за перегрузки сети компания сообщила 2 июня в 12.25 по тихоокеанскому времени США (22.25 мск). Через два с половиной часа она заявила, что не смогла ее решить.

По данным сайта DownDetector, отслеживающего стабильность работы интернет-сервисов, самые масштабные сбои в работе сервисов Google произошли на востоке США. Кроме того, они наблюдались в Европе, Японии и Австралии.

О сбоях также сообщили пользователи Snapchat и Vimeo, пишет The Verge. Эти сервисы также используют Google Cloud.

Бизнес
Новости

SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗ

Ведомости
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Азербайджанская SOCAR и Сбербанк в конце мая создали совместное предприятие – ООО «Сокар энергоресурс», следует из данных ЕГРЮЛа. По информации «Коммерсанта», оно будет поставлять нефть для переработки на Антипинский НПЗ.

Кипрской Socar Russia Investments Ltd принадлежит 60% предприятия, структуре Сбербанка ООО «СБК комплект» – 40%. Его гендиректором стал Фарид Джафаров, который возглавляет основную российскую структуру SOCAR – трейдера ООО «Сокар рус».

SOCAR к июлю планирует начать процессинг на Антипинском НПЗ, рассказал собеседник «Коммерсанта». Совместное предприятие будет закупать нефть у крупных нефтекомпаний, в том числе у «Лукойла» и «Сургутнефтегаза», добавил другой источник. Газета предполагает, что СП также может заняться развитием месторождений в Оренбургской области.

Сбербанк в апреле получил 80% Антипинского НПЗ. Банк сейчас ведет переговоры с потенциальными инвесторами о продаже завода, заявлял Герман Греф. SOCAR – один из претендентов на покупку Антипинского НПЗ.

Бизнес
Новости

Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 Max и 737 NG

Ведомости
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Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 Max могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Совместное расследование Boeing и FAA показало, что всего было произведено 148 дефектных деталей. Это могло коснуться 32 самолетов 737 NG и 33 самолетов 737 Max в США, а также более 300 самолетов по всему миру.

Дефектные детали могут преждевременно выходить из строя или треснуть при неправильном производственном процессе, отмечает FAA. Наличие такой детали в самолете не может стать причиной его потери, но может привести к повреждению лайнера во время полета.

В октябре 2018 г. в Индонезии потерпел крушение Boeing 737 Max. В марте самолет этого типа разбился в Эфиопии. В общей сложности в двух авиакатастрофах погибло 346 человек. После этого полеты Boeing 737 Max были приостановлены.

Политика
Новости

Politico узнала о намерении США не обвинять Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Ведомости
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Минюст США решил не предъявлять основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу обвинения за публикацию секретных материалов ЦРУ, сообщает Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника и двух знакомых с ситуацией источников.

У США заканчивается время для предъявления новых обвинений, пишет газета. Закон об экстрадиции предусматривает, что любые дополнительные обвинения Ассанжу могут быть предъявлены в течение 60 дней после первого обвинения. В марте США обвинили Ассанжа в том, что он помогал информатору Wikileaks Челси (Брэдли) Мэннинг взломать военные компьютеры.

Кроме того, обсуждение в суде секретных документов ЦРУ может привести к раскрытию новой информации. Ведомство также никогда не подтверждало их подлинность.

В апреле Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища в своем посольстве в Лондоне, где он находился с 2012 г. Сразу после этого его задержала британская полиция в связи с требованием американских властей о его экстрадиции. В США основателя Wikileaks могут приговорить к 170 годам лишения свободы.

Политика
Новости

Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных

Ведомости
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Начальника орловской колонии и его заместителя уволят после скандала с пасхальным банкетом для заключенных, сообщил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва». Дисциплинарные меры также будут приняты в отношении руководителя орловского управления ФСИН.

Ранее издание «Орловские новости» опубликовало видео из исправительной колонии № 2 города Ливны, на котором видно, как заключенные праздную Пасху. Максименко отметил, что само по себе празднование Пасхи не противоречит правилам колонии и даже, наоборот, поощряется ФСИН. Однако такие мероприятия, по его словам, должны проходить «под контролем или при участии руководства колонии или тюрьмы».

На основании кадров, распространенных СМИ, Максименко отметил несколько нарушений в колонии. Во-первых, праздник был снят кем-то на видеокамеру или телефон, а эти предметы заключенным иметь запрещено. Во-вторых, «это действо происходит безо всякого участия сотрудников колонии», отметил замдиректора ФСИН. «То есть сами по себе заключенные собрались, вышли, нарушают распорядок дня, передают приветы от воров, положенцев, и это проходит мимо офицеров этой колонии, мимо руководства», – сказал он. «Это вопиющее нарушение, просто безобразие», – подчеркнул Максименко.

Он добавил, что по факту случившегося центральный аппарат ФСИН начал служебную проверку. Сотрудники аппарата еще 1 июня выехали в орловскую колонию, чтобы разобраться в ситуации на месте, заключил Максименко.

Политика
Новости

Президент Австрии одобрил состав переходного правительства

Ведомости
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Президент Австрии Александр Ван дер Беллен одобрил состав переходного правительства страны, предложенный временным канцлером Бригитте Бирляйн, сообщает агентство APA. По его данным, президент уже провел беседу с каждым из назначенных министров и 3 июня приведет членов правительства к присяге.

Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая, став первой женщиной на этом посту. Она будет возглавлять переходное правительство до досрочных выборов в сентябре.

Предыдущий канцлер Себастьян Курц был отправлен в отставку после того, как австрийский парламент 27 мая вынес ему вотум недоверия. Голосование было инициировано оппозицией на фоне политического скандала с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

В середине мая журнал Spiegel и издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, на которой была запечатлена беседа Штрахе с женщиной, которую немецкие СМИ назвали богатой россиянкой Аленой Макаровой. Она предлагала политику материальную поддержку на выборах, а в ответ попросила помощи в бизнесе.

На фоне скандала Штрахе 18 мая подал в отставку с поста вице-канцлера, а Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы. Президент поддержал его решение.

Технологии
Новости

Bloomberg сообщил о возможном отказе Apple от iTunes

Ведомости
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Корпорация Apple на ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновленную операционную систему и анонсирует ряд нововведений, сообщает Bloomberg. В частности, компания может объявить о решении отказаться от компьютерной программы iTunes. Она на протяжении долгого времени была необходима для синхронизации мобильной техники Apple с компьютерами пользователей.

Главной новостью, как полагает агентство, станет полноценное обновление операционной системы iOS, которая, вероятно, получит порядковый номер 13. Ее основной особенностью, по данным Bloomberg, станет наличие темной цветовой гаммы оформления.

Также изменения могут коснуться «умных» часов Apple Watch, которые компания планирует сделать более независимыми от смартфонов в плане управления. Примерно такой же подход Apple планирует применить и к планшетным компьютерам iPad, которые в перспективе должны стать практически полноценной альтернативой ноутбукам.

Что Apple показала на последней презентации в прошлом году

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