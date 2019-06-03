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ВТБ стал контролирующим акционером железнодорожного оператора РТК

ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% +1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон.

Параметры сделки в пресс-релизе не раскрываются. Сумму сделки стороны не комментируют. Для продажи ВТБ группу оценили примерно во столько же, как и перед несостоявшимся весной IPO на Лондонской бирже, сообщил «Ведомостям» человек, знакомый с деталями готовящейся сделки.​ Тогда РТК была оценена в $1,363–1,605 млрд, писало агентство Reuters со ссылкой на отчет одного из организаторов размещения «ВТБ Капитал».

ВТБ планирует достичь дополнительной синергии на зерновом рынке за счет объединения активов в области транспортной экспортной логистики и торговли, отмечается в пресс-релизе. По мнению банка, сделка приведет к увеличению эффективности логистических цепочек на территории России, обеспечит приток капитала и поможет сделать ценообразование прозрачным.

«Модернизация логистической инфраструктуры – одна из приоритетных стратегических задач РТК. Железнодорожный транспорт обеспечивает около 50% поставок зерна в глубоководные порты, а также является наиболее эффективным способом осуществления поставок зерна из удаленных регионов России для последующего перераспределения на экспортные поставки в портах», — отмечается в сообщении. РТК и ВТБ планируют продолжить развитие других сегментов бизнеса, в том числе перевозку лесных и навалочных грузов, минеральных удобрений.