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Группа ГАЗ попросила 100 млн евро на проекты на Кубе

Находящаяся под санкциями группа ГАЗ Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера. В группе ГАЗ отказались комментировать информацию.

В октябре 2018 г. сообщалось, что группа ГАЗ запустила на Кубе сборочное производство автомобилей «ГАЗ» и «Урал». Борисов тогда выражал надежду, что эти автомобили будут продаваться не только на Кубе, но и в других странах Карибского бассейна.

Как писал «Коммерсантъ», в конце марта гендиректор группы ГАЗ Владимир Сорокин направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить 29,5 млрд руб. господдержки, угрожая дефолтом и падением производства на 40%. В 2018 г. из-за санкций группа увеличила кредитный портфель на 20,7 млрд руб. до 73,6 млрд руб., а оборотный капитал – на 24,7 млрд руб. На увеличение оборотного капитала концерн потратил все собственные средства, включая прибыль.

Позже в правительстве подтвердили факт обращения компании за дополнительной господдержкой, уточнив, что решение о ее предоставлении пока не принято. Группа ГАЗ оказалась под санкциями в апреле 2018 г. вместе с другими компаниями Дерипаски. В декабре 2018 г. управление минфина США по контролю над иностранными активами опубликовало условия отмены санкций с некоторых активов бизнесмена – Дерипаска должен был отказаться от контроля над ними, но группы ГАЗ это не касалось. В марте 2019 г. предприниматель подал в суд в Вашингтоне иск к минфину, потребовав отменить санкции против него.