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Procter & Gamble рассказала о планах инвестировать $37 млн в России

Procter & Gamble (P&G) инвестирует в свой бизнес в России 2,4 млрд руб. ($37 млн) в этом году. Об этом рассказал Reuters Сотириос Маринидис, руководитель подразделения компании в Восточной Европе и Центральной Азии.

«Россия была, есть и всегда будет ключевым рынком. Мы здесь остаемся, и мы продолжим здесь инвестировать», – подчеркнул он. Как отмечает Reuters, угроза ужесточения санкций США против России в 2018 г., которые могли помешать операциям P&G, не воплотилась в жизнь. «В настоящий момент наблюдается то, что я бы назвал относительно стабильной ситуацией», – констатировал Маринидис.

В период с 2016 по 2018 г. P&G инвестировала 9 млрд руб., чтобы расширить и модернизировать два предприятия в России – в Санкт-Петербурге и Новомосковске, рассказал руководитель подразделения. По его словам, предстоящие инвестиции будут направлены на увеличение мощности российского дистрибуторского центра, модернизацию производства Tide и средств для ухода за детьми, а также локализацию в России производства продуктов женского ухода.

Маринидис отметил, что производство четырех из пяти категорий продукции P&G локализованы. Оставшаяся категория – уход за волосами, и она может быть также локализована в будущем, подчеркнул руководитель подразделения, не назвав даты.

Procter & Gamble – производитель стирального порошка Tide и бритв Gillette. С 1991 г. он инвестировал в России $900 млн, пишет Reuters.