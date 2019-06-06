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НЛМК обеспечит себя электроэнергией за 35 млрд рублей

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина построит электростанцию для утилизации попутных газов металлургического производства, сообщила компания в четверг, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме. Мощность электростанции составит 300 МВт. Топливом для выработки электроэнергии и тепла станут газы, которые образуются при выплавке чугуна и стали.

Инвестиции составят 35 млрд руб. Первый ток НЛМК планирует получить в конце 2023 г. Новая электростанция позволит повысить обеспеченность НЛМК собственной электроэнергией с 60% до 95%, сообщил президент НЛМК Григорий Федоришин.

Стремиться к самообеспеченности по электроэнергии НЛМК начала с начала своего существования. ТЭЦ НЛМК была запущена вместе с заводом в 1934 г. После модернизации ее мощность составляет 332 МВт, в качестве топлива используются доменный и коксовый газы. В 2011 г. введена в эксплуатацию утилизационная ТЭЦ мощностью 150 МВт. Она построена в комплексе с новой доменной печью №7 «Россиянка» и работает на доменном газе, рассказывает представитель компании.

С 2000 г. НЛМК вложила в природоохранные проекты более $1 млрд, говорил топ-менеджер компании: «Это позволило при росте производства на 60% снизить удельные выбросы более чем на 50%».

Власти Липецкой области предоставят льготу по налогу на имущество. Сколько именно компания сможет сэкономить на налогах, пока оценить трудно, так как пока нет понимания, какого размера будут сооружения, но это десятки миллионов рублей, уверен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

НЛМК – крупнейший производитель стали в России: 17 млн т по итогам 2018 г. Выручка компании за 2018 г. составила $12,0 млрд, EBITDA – $3,6 млрд, чистая прибыль – $2,2 млрд. Чистый долг НЛМК в прошлом году составил $891 млн, а его отношение к показателю EBITDA – 0,25. НЛМК – третья по рентабельности сталелитейная компания России. В 2018 г. этот показатель составил 30%.