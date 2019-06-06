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Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости». Он заявил, что в Кремле не намерены втягиваться в дискуссию с российскими предпринимателями, которые делают очень много заявлений по наиболее актуальным темам.

По мнению Пескова, российское законодательство позволяет государству сохранять необходимый контроль в стратегических отраслях экономики.

Сечин ранее во время панельной дискуссии на ПМЭФ заявил, что администрация США при помощи санкций фактически получила контроль над UC Rusal и, следовательно, над целыми отраслями российской промышленности. «Именно подавление конкурентов стало доминантой экономической и внешней политики США», – утверждал Сечин.

Минфин США ввел санкции против предпринимателя Олега Дерипаски и восьми его компаний, в частности En+, UC Rusal, «Евросибэнерго», в апреле 2018 г. В январе американские власти сняли ограничительные меры против этих трех компаний. В марте 2019 г. Дерипаска подал иск к минфину, потребовав отменить санкции.