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Путин: Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть

Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть, заявил президент Владимир Путин, выступая 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, Москву вполне устраивает стоимость нефти на уровне $60–65 за баррель.

Путин добавил, что в бюджете России заложена цена нефти в $40 за баррель. В Саудовской Аравии этот показатель выше, поэтому страна стремится повысить стоимость нефти, отметил президент, подчеркнув, что Россия не планирует вступать в ОПЕК.

Нефть значительно подешевела с начала месяца на новостях о запасах в США и в связи с обострением торгового конфликта Вашингтона и Пекина. В среду, 5 июня, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent упала ниже $60 за баррель впервые с января.

В четверг, 6 июня, нефтяные цены растут, свидетельствуют данные Интерконтинентальной биржы. К 14.22 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла более чем на 1% до $61,3 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI прибавили в цене 0,7%, подорожав до $52 за баррель.

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