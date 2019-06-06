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РФПИ заключил соглашение о партнерстве с China Energy Engineering Corporation

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о стратегическом партнерстве с крупной китайской компанией China Energy Engineering Corporation (CEEC). Соответствующее соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума.

Первым проектом для сотрудничества станет строительство объектов для Щекинской ГРЭС в Тульской области. В дальнейшем разработка проектов будет вестись как в России, так и странах СНГ.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что партнерство с компанией CEEC позволит осуществить строительство современной энергетической инфраструктуры и укрепить связи с Китаем. Президент CEEC Дун Бинь в свою очередь заявил, что успешное выполнение масштабных проектов в России возможно благодаря мощным финансовым ресурсам его компании.

«Мы с большим удовольствием начинаем стратегическое партнерство с РФПИ и верим, что объединяем усилия во имя будущих успехов. Важно дорожить каждым шагом, чтобы добиться взаимовыгодных результатов», – подчеркнул он.

CEEC присутствует в различных сегментах электроэнергетики и имеет обширный опыт в строительстве инфраструктуры – дорог, мостов и аэропортов.