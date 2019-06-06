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Председатель совета директоров «Газпрома» опроверг слухи об отставке Миллера

Слухи об отставке Алексея Миллера с поста главы «Газпрома» не имеют под собой никаких оснований, заявил председатель совета директоров монополии Виктор Зубков в интервью телеканалу «Дождь» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). Он добавил, что в России нет топ-менеджера сопоставимого уровня, который мог бы справиться с такой компанией, как «Газпром».

Зубков подчеркнул, что не понимает, зачем эта информация «была выпущена и кто как бы "владелец" этой информации». «Внутри компании спокойная рабочая обстановка. И мы все поражены, что такая вышла вдруг "новость", – сказал Зубков. Он добавил, что никто в компании, включая председателя правления, членов правления и совета директоров, не принимал участия "в этой, извините, "новости".

Информация о том, что Миллер созвал руководство «Газпрома» в Москву для того, чтобы сообщить им об отставке, появилась в анонимных Telegram-каналах 3 июня. В тот день «Газпром» впервые за три года стал первым среди российских компаний по капитализации. На момент открытия торгов на Московской бирже стоимость компании составляла чуть более 5 трлн руб. Но уже к 11.32 мск «Газпром» подорожал на 4% до 5,234 трлн руб. и обошел Сбербанк. Позже стало известно, что правление «Газпрома», намеченное на 4 июня, посвящено рутинному вопросу – подведению итогов зимы.

Часть опрошенных «Ведомостями» экспертов решили, что это реакция на обещание компании изменить дивидендную политику. Три трейдера крупных компаний связали же ралли 3 июня со слухами об отставке Миллера. «Слухи о возможной отставке предправления «Газпрома», на мой взгляд, могли стать катализатором роста. Да, сегодня обсуждалось это», – подтвердил руководитель люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин.