Калви не вернут деньги за неиспользованный бейдж ПМЭФ
Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента Антона Кобякова (его цитирует «Интерфакс»).
«Он заплатил – думал, что выпустят. Но не выпустили», – заявил Кобяков, отвечая на вопрос о Калви. Он добавил, что бизнесмен мог бесплатно смотреть трансляции с сессий ПМЭФ в онлайн-режиме на сайте форума. «Мог и не платить. На что надеялся – не знаю», – констатировал Кобяков.
Калви находится под домашним арестом по делу о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Бизнесмен вину не признает и утверждает, что его преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над кредитной организацией.
Адвокаты Калви просили разрешить их подзащитному принять участие в Петербургском форуме. А 5 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok среди участников ПМЭФ, но не уполномочены предоставить ему соответствующее разрешение.
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