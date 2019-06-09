Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ключевого подрядчика строительства моста в Крым
Бизнесмен Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ключевого подрядчика строительства моста в Крым — ООО «СГМ-Мост», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Ранее доли компании находились на балансе ООО «Стройгазмонтаж». Представитель Ротенберга подтвердил «Интерфаксу» эту информацию.
«СГМ-Мост» была создана в 2015 г. для управления проектированием и строительством моста через Керченский пролив. «Дочернее предприятие позволило сконцентрировать все ресурсы для реализации масштабного проекта в единой структуре и повысить прозрачность финансовых потоков», — пояснил представитель бизнесмена. В прошлом году «СГМ-Мост» на полгода раньше срока истечения госконтракта закончила строительство автодорожной части моста. В этом году компания достроит железную дорогу через Керченский пролив, добавил представитель Ротенберга.
Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая 2018 г. На данный момент идет строительство железнодорожных путей. Согласно утвержденному плану их должны ввести в эксплуатацию в декабре 2019 г.