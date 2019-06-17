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Миллиардер Патрик Драи купил аукционный дом Sotheby’s

Компания BidFair USA, принадлежащая французскому миллиардеру Патрику Драи, купила аукционный дом Sotheby’s, сообщается в пресс-релизе последнего.

BidFair USA заплатит $57 за акцию, что на 61% больше, чем цена на момент закрытия 14 июня на Нью-Йоркской бирже. Компания оценена в $3,7 млрд.

Закрыв сделку, аукционный дом планирует провести делистинг. После 31 года существования в качестве публичной компании Sotheby’s станет частной, отмечается в пресс-релизе.

Драи занимает 190-е место в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes. Его состояние оценивается в $7,7 млрд. Он владеет 60% в основанной им транснациональной компании Altice, специализирующейся в медиа и телекоммуникациях. Через нее он, в частности, владеет 75% компании Numericable – крупнейшего французского кабельного оператора.

Sotheby’s основан в 1744 г. После сделки с Sotheby’s оба крупнейших аукционных дома будут принадлежать французским миллиардерам. Два десятилетия назад Christie’s был куплен за $1,2 млрд Artemis, холдинговой компанией семьи Пино.