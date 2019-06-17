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«Норникель» купил 40% акций хоккейного клуба из Финляндии

Дочерняя компания «Норникеля» – «Норникель Харьявалта Ою» – выкупила 40% акций хоккейного клуба «Йокерит» из Хельсинки, говорится в сообщении клуба.

Соглашение о сотрудничестве стороны подписали еще в 2017 г. В сообщении отмечается, что «Норникель Харьявалта Ою» согласилась на сделку после представления владельцем 60% акций клуба Яри Курри новой стратегии финансового развития. «Мы очень рады, что крупная финская компания хочет активно поддерживать нашу деятельность в ближайшие годы в КХЛ», – приводятся в сообщении слова Курри.

В прошедшем сезоне КХЛ «Йокерит» занял четвертое место в Западной конференции, набрав 80 очков в 62 матчах. В плей-офф турнира клуб в первом раунде уступил московскому «Динамо» со счетом 2:4.

Курри стал новым владельцем и председателем правления клуба в конце мая. Ранее 51% «Йокерит» принадлежал финскому бизнесмену Харри Харкимо, 49% – российскому бизнесмену Роману Ротенбергу. Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги выкупили 49% акций клуба в июне 2013 г., позже Тимченко и Аркадий Ротенберг передали свои доли Роману Ротенбергу.

«Йокерит» с 2014 г. выступает в Континентальной хоккейной лиге.