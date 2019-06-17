Бизнес

Новости

ФАС и Минэнерго проверят рост цен на бензины в Сибири и на Дальнем Востоке

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтяную отрасль, дал поручения Минэнерго и ФАС проверить факты существенного превышения роста цен на моторные топлива в Сибири и на Дальнем Востоке, следует из слов представителя вице-премьера.

«Повышение стоимости моторных топлив могло произойти в сегменте независимых АЗС в отдельных регионах ДФО и Сибири. Повышение цен может носить лишь единичный характер», – отметил он. «В целом компании, работающие на рынках Сибири и Дальнего Востока, выполняют обязательства по поставкам на внутренний рынок», – заявил представитель Козака.

Сегодня вечером Козак провел совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний после того, как премьер Дмитрий Медведев указал на сообщение СМИ о росте цен на моторные топлива по ряду регионов. «В среднем по стране в розничном сегменте существенных ценовых диспропорций не зафиксировано, рост цен на моторное топливо находится в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС», – заверил представитель Козака.

«Надо разобраться, что это. Если это какой-то просто всплеск – одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали в случае необходимости», – сказал Медведев на совещании с вице-премьерами. По закону правительство имеет возможность ввести 90%-ную пошлину на нефтепродукты от пошлины на нефть – такую возможность оно получило летом прошлого года, после того как цены на АЗС выросли на 8–9% за март – май.