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Абрамович и его партнеры снизили доли в Evraz

Структуры основных акционеров Evraz – Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера – продают 1,7% компании, сообщила компания в среду, 19 июня. Стоимость пакета – примерно $217 млн, если исходить из капитализации компании на Лондонской фондовой бирже, которая составляла в среду примерно $12,8 млрд.

Почти половину выставленного на продажу пакета — 45% — продаст через Greenleas International Holdings Абрамович. Стоимость такого пакета составляет примерно $97,7 млн. Еще треть продаст Abiglaze Limited неисполнительного председателя совета директоров Evraz Абрамов, сообщает компания. Стоимость его доли – около $71,6 млн. Пакет в 17% стоимостью $46 млн предложил Crosland Global Limited (основным бенефициаром которой является Фролов). 5% ($46 млн) продает неисполнительный директор компании Швидлер (контролирует акции через Toshi Holdings).

Три месяца назад основные акционеров Evraz уже продавали небольшой пакет компании. Тогда партнеры предложили рынку 1,8% компании примерно за $212,5 млн. Тогда вице-президент Evraz по финансам Николай Иванов пояснял, что снижение совокупной доли бизнесменов делает компанию менее уязвимой для возможных санкций.

Сейчас у Абрамовича 29,71% Evraz через Greenleas International. У структур Абрамова и Фролова вместе — 30,13%. После продажи пакета в 0,77% доля Абрамовича уменьшится до 28,94%. Пакет структур Абрамова и Фролова уменьшится после сделки суммарно на 0,89% и составит 29,24%.

Скорее всего, бизнесмены ожидают, что рынок начнет падать под влиянием торговой войны США и Китая и стремятся продать доли, пока акции дорогие, предполагает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.