Бизнес

Новости

Правительство предложило обязать рестораторов выделять российские вина в меню

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. Такую возможность поручил проработать вице-премьер Алексей Гордеев, сообщает «Коммерсантъ».

Роспотребнадзор, Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и Минэкономики должны доложить о результатах в правительство до 18 июля. В Минсельхозе заявили, что поддерживают это предложение. В Минпромторге сказали, что не получали поручение.

Подобных мер сегодня нет ни в одной стране мира, сказал «Коммерсанту» владелец Novikov Group Аркадий Новиков. Эта мера не повлияет на продажи российского вина и не снизит потребление импортной продукции, считает президент крупного импортера вина Simple Максим Каширин.

В конце мая премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственным учреждениям закупать вина иностранного производства. Эта мера была введена для развития отечественного виноградарства и виноделия, пояснили в правительстве.