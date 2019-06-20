Бизнес

Новости

Абрамович и партнеры продали 1,7% Evraz с дисконтом к рынку

Основные акционеры Evraz продали на рынке 24,9 млн акций, или около 1,7% капитала компании. Цена размещения составила 6,35 фунта стерлингов за бумагу, говорится в сообщении на Лондонской бирже.

В среду, 19 июня, торги закрылись на уровне 6,76 фунта на акцию, следовательно, дисконт к рынку составил около 6%. Цена проданного пакета составила около 158 млн фунтов стерлингов ($200,6 млн). Акции продали Abiglaze Limited Александра Абрамова, Crosland Global Limited Александра Фролова, Greenleas International Holdings Романа Абрамовича и Toshi Holdings Евгения Швидлера. Организаторами сделки выступили Citigroup, Credit Suisse и UBS.

Три месяца назад основные акционеры Evraz уже продавали небольшой пакет компании. Тогда на продажу было выставлено 1,8% компании приблизительно за $212,5 млн. Вице-президент Evraz по финансам Николай Иванов говорил, что снижение доли акционеров сделает компанию менее уязвимой в случае введения санкций.

Согласно данным с сайта Evraz, сейчас доли акционеров распределены следующим образом: Абрамович владеет 28,77% Evraz через Greenleas International. Еще 19,41% у Abiglaze Limited Абрамова и 9,69% у Crosland Global Limited Фролова.